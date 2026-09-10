Kandidátních listin pro obecní volby ve Vyškově je nejméně od začátku tisíciletí

Vyškované v letošních komunálních volbách budou vybírat z nejméně kandidátních listin od začátku tisíciletí. Na výběr mají ze sedmi stran či uskupení, což je o dvě méně než před čtyřmi lety. Od začátku tisíciletí se počet kandidátek ve Vyškově v obecních volbách pohyboval mezi devíti až deseti stranami či uskupeními, jen v roce 2018 jich bylo osm. Vyplývá to ze statistik serveru volby.gov.cz. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
O 27 míst v zastupitelstvu Vyškova se uchází 189 kandidátů. Oproti minulým volbám v roce 2022 se kandidátky pozměnily. Například ODS a KDU-ČSL, které před čtyřmi lety kandidovaly odděleně, vytvořily nyní společnou listinu ODS a Lidovci Vyškov. Lídrem je starosta Karel Jurka (ODS), druhý v pořadí je místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL).
Uskupení VY vede stejně jako před čtyřmi lety místostarosta Karel Goldemund. Také Náš Vyškov nezměnil jedničku kandidátky, je jí archeoložka a zastupitelka Blanka Mikulková. Lídrem hnutí ANO je pro letošní volby provozně technický náměstek vyškovské nemocnice Pavel Horáček, bývalá starostka a lídryně předchozích voleb Karin Šulcová je na třetí pozici.
Volbu pro město s podporou Starostů vede manažer Radim Jankovič. SPD a STAČILO! se spojily do uskupení Patrioti pro Vyškov, jedničkou je vysokoškolský pedagog a zastupitel Libor Bláha. Nové je sdružení nezávislých kandidátů Transparentní Vyškov, kde je jedničkou učitelka Eva Formánková.
Komunální volby ve Vyškově v roce 2022 vyhrálo hnutí ANO, získalo sedm mandátů. Druhé skončilo uskupení VY s pěti mandáty, třetí ODS také s pěti mandáty. Čtvrtá SPD měla tři zastupitele stejně jako pátá KDU-ČSL. Šestý byl STAN se dvěma zastupiteli, sedmou příčku obsadil Náš Vyškov také se dvěma zastupiteli.
Ve Vyškově následně pokračovala koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a STAN s podporou Volby pro město a uskupení Náš Vyškov. Novou starostkou se stala předchozí místostarostka Karin Šulcová (ANO). Ve funkci vystřídala Karla Jurku, který se stal 1. místostarostou. Místostarosty zůstali Roman Celý a Josef Kachlík (STAN). Na jaře 2023 ale po neshodách v koalici zastupitelé starostku Šulcovou odvolali, na post zvolili dosavadního místostarostu Jurku. Součástí koalice přestalo být vítězné ANO, nahradilo jej uskupení VY v čele s Goldemundem. Ten se také místo Jurky stal prvním místostarostou.