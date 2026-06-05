Kardinál Czerny: Kvůli blahořečení v Brně jsem se několik měsíců učil češtinu

Autor: ČTK
  13:54aktualizováno  13:54
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| foto: ČTK

Pro papežského legáta a kanadského jezuitu Michaela Czerneho bude sobotní blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly v Brně prvním blahořečením, kterému bude předsedat. Nijak zvlášť se na něj nepřipravoval, v posledních měsících však zdokonaloval češtinu, aby v ní mohl sloužit mši, řekl dnes novinářům. Mše, kterou vyvrcholí dlouholetý proces blahořečení dvojice kněží popravených komunisty, začne v sobotu 6. června ve 14:30 na výstavišti v Brně.

"Jsem moc rád, že tu mohu mezi vámi být, protože se vracím domů," připomněl Czerny, jenž je rodákem z Brna. Narodil se v roce 1946 v rodině židovky a brněnského Němce. Jeho rodiče i prarodiče byli katolíci, což nezabránilo Němcům zavraždit ve vyhlazovacích táborech část rodiny. Koncem roku 1948 rodina spolu se syny Michaelem a Robertem emigrovala do Kanady. Česko od té doby Michael Czerny navštívil asi desetkrát, poprvé v roce 1987.

Když dostal od brněnského biskupa Pavla Konzbula pozvání do Brna, neváhal. "Trvalo mi to asi vteřinu, byl to vlastně zlomek vteřiny, než jsem řekl ano," uvedl Czerny. "Cítím silný mandát, protože mě poslal papež Lev XIV. Jsem rád, že si můžeme připomenout život dvou kněží, mučedníků, kteří vydali svůj život, protože zůstali věrní pravdě a Kristu," poznamenal.

Bula a Drbola figurovali v takzvaném babickém procesu. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Oba byli oběšeni. V době událostí bylo Czernému pět let, příběh kněží proto tehdy neznal. Dozvěděl se o nich později, když byla kauza otevřena.

Mezi hlavní ctnosti Buly a Drboly patří podle Czerného věrnost a pravdivost. "Oni čelili výzvám tehdejší doby. Co měl kněz v tehdejším Československu dělat, když čelil té situaci, jaká tehdy byla? Oni byli kněží, ale já vznáším otázku, která se týká všech věřících - jak žít dneska v té naší docela těžké, náročné době, jak žít jako křesťani a odpovídat na ty výzvy, které doba přináší," uvedl Czerny.

Komunistický režim poznamenal i rodinu Czerného. "Nebyl to pouze ten komunistický režim, byla to celá řada důvodů, proč jsme odešli. Strana mé matky je židovského původu. Všichni z její rodiny, včetně babičky, zahynuli v koncentračním táboře. Já bych to téma přenesl do současnosti. Když se podíváte na situaci lidí, kteří opouštějí svoje domovy dneska a utíkají směrem k nám, dělají to právě pro svoje děti, protože jim záleží na těch dalších generacích. Tak jako naši rodiče utekli, abychom my měli lepší život," doplnil.

Slavnost blahořečení bude v sobotu 6. června. Kromě slavnostní mše je pro návštěvníky od dopoledne přichystaný doprovodný program. Biskupství očekává, že dorazí 12.500 až 13.000 lidí. V liturgickém kalendáři si budou věřící Bulu a Drbolu připomínat každoročně 17. června.

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