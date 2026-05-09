Vyšetření krevního markeru, tedy ukazatele, NT-proBNP, které je od letoška součástí preventivní prohlídky u rizikových pacientů, pomáhá odhalit srdeční selhání včas, a může tak zabránit hospitalizaci a vážné problémy oddálit o několik let. Na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který dnes začal v Brně, o tom diskutovali odborníci z celého Česka. Sjezd potrvá do 12.května.
Srdeční selhání je nejčastějším důvodem, proč lidé starší 65 let končí v nemocnici, každý rok přibývá dalších 40.000 pacientů, v současnosti se v Česku s tímto onemocněním léčí 400.000 lidí. Srdeční selhání totiž nebolí a projevuje se často pouze nenápadně - například únavou, dušností při námaze nebo otoky nohou. Lidé tak často vůbec neví, že srdečním selháním trpí.
"Do nemocnice se pak dostanou až ve chvíli, kdy se stav výrazně zhorší, například při náhlé dušnosti nebo nahromadění tekutin v těle," uvedl předseda výboru České asociace srdečního selhání Jan Krejčí, který je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně.
Marker měří jako součást prevence praktičtí lékaři, internisté a diabetologové u lidí starších 50 let se dvěma rizikovými faktory srdečního selhání a u lidí starších 60 let alespoň s jedním rizikovým faktorem.
Pacient, u kterého vyšetření odhalí zvýšení markeru, by měl podstoupit doplňující vyšetření u specialisty do šesti až 12 týdnů. Včasný záchyt problémů, který přivede nemocného ke kardiologovi, může ulevit nemocnicím, které se o pacienty v nejvážnějším stavu starají. "Včas nasazená léčba dokáže stav pacientů stabilizovat a oddálit manifestaci potíží o řadu let – pacienti se tak do nemocnice vůbec nemusí dostat," dodal Krejčí. Odborníci odhadují, že díky včas nasazené léčbě ušetří zdravotní systém ročně miliony korun za hospitalizace.