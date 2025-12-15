Radní ODS řešil kanalizaci u byznysu stranické kolegyně, pro dotaci i hlasoval

Oldřich Haluza
  16:32
Jedna kauza za druhou stíhala v létě jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS). Mimo jiné pomohl stranické kolegyni k výnosnému byznysu s někdejší nemocniční ubytovnou ve Znojmě, zároveň se angažoval také v jednáních ohledně výstavby kanalizace související s tímto objektem, který se přeměnil ve stomilionový developerský projekt. Hejtmanství na její vybudování pošle 2,4 milionu korun, pro udělení dotace hlasoval v pondělí i právě Podzimek.
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS)

Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS) | foto: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS)
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS)
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS)
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS)
6 fotografií

Někdejší ubytovnu znojemské nemocnice prodalo hejtmanství v roce 2021, dostala se do rukou Veroniky Kachlíkové (ODS) a její firmy Hippoinvest. Změna územního plánu, na níž se Podzimek aktivně podílel, následně umožnila přestavbu na bytový dům. A aby mohla Kachlíková vybudovat vedle další, potřebovala vyřešit komplikaci kolem kanalizace.

Znojemská nemocnice totiž odmítla, aby splašky z budovy, která původně sloužila jako ubytovna pro zdravotnický personál, nadále putovaly do její kanalizace. Musí tak dojít k oddělení objektu od vnitroareálové kanalizační sítě, což zajistí výstavba nové splaškové kanalizace.

Jako první o záležitosti informoval server Seznam Zprávy. Podzimek se angažoval v jednáních týkajících se řešení tohoto problému. Prý se ale pouze snažil narovnat vztah mezi krajem, nemocnicí a Kachlíkovou, který je podle jeho slov nastaven špatně.

Petice ani dopis hejtmanovi nestačily, znojemský špitál má „nechtěného“ šéfa

„Stávající vnitroareálová kanalizace je částečně vedena pod nemocničními budovami, v podsklepených částech objektů a je často v havarijním stavu. Realizací záměru dojde k žádoucímu odlehčení neboli snížení zatížení vnitroareálové splaškové kanalizace Nemocnice Znojmo, která je i přes provedené dílčí rekonstrukce často v havarijním stavu, který je nutno opakovaně složitě improvizovaně řešit, což narušuje bezproblémový chod nemocničního zařízení,“ stojí v materiálu k poskytnutí dotace, o níž rozhodovalo zastupitelstvo.

„Tímto řešením dojde k oddělení odpadních vod, kdy odpadne potřeba jejich hrubého předčištění,“ uvádí materiál. Jihomoravští zastupitelé udělení mimořádné dotace ve výši 2,4 milionu korun v pondělí schválili. Pro hlasovali pouze koaliční politici včetně Podzimka, návrh prošel většinou 35 hlasů z 63 přítomných. Patnáct opozičních zastupitelů bylo proti, třináct se zdrželo.

Je to výhodné i pro nemocnici, říká hejtman

Podle opoziční zastupitelky Ivany Solařové (ANO) se jedná o volné pokračování kauzy kontroverzního prodeje ubytovny.

„Má dojít k oddělení odpadních vod z vnitroareálové kanalizace, které má dopomoci paní investorce napojit objekty na vlastní kanalizaci. Bez tohoto oddělení se neposune a ubytovnu na byty nepřestaví. Nemocnice připojení bytových domů na její kanalizaci odmítla kvůli hygienickým a dalším normám. Dotaci nepodpořil ani odbor životního prostředí, protože nesplňuje dotační podmínky. Jedná se o řešení provozních problémů, ale ve prospěch paní investorky,“ kritizuje Solařová.

Splašky už v krasu končit nebudou, obce kolem dokončují čistírny odpadních vod

Hejtmanství pošle na oddělení kanalizace mimořádnou individuální dotaci, jež nijak nesouvisí s odborem životního prostředí, který politicky spadá pod Podzimka. „Žádost nesplňuje podmínky dotačního titulu, protože ten je vypisován pro jiné účely, proto se věc řeší individuální dotací. Není to tak, že má odbor životního prostředí výhrady,“ zdůrazňuje hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Poskytnutí dotace podle něj vedení kraje podpořilo nejen kvůli potížím u bývalé ubytovny. „Nebylo to jenom řešení jedné nemovitosti, ale více problémů, které měl areál nemocnice v rámci provozu. Šlo o protékání cizích splašků nejenom z této nemovitosti, ale i z dalších. I pro nemocnici bylo proto výhodnější oddělení této kanalizace,“ vysvětluje Grolich.

Kvůli ubytovně odstoupil z voleb

Druhou polovinu nákladů uhradí firma Hippoinvest. Stavbu za zhruba pět milionů má na starosti svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko. „Práce byly už zahájeny. Hotovo má být do 30. června příštího roku,“ sděluje tajemník svazku Luděk Müller, který krajskou dotaci s Podzimkem řešil.

V reakci na kauzu s ubytovnou politik odstoupil z 12. místa jihomoravské kandidátky koalice SPOLU do sněmovních voleb. Seznam Zprávy také poukázaly na nesrovnalosti v Podzimkových příjmech a výdajích, ve svých přiznáních totiž mimo jiné zapomněl uvést sedmimilionový dar od svého otce. Poté, co se novináři začali o jeho majetek zajímat, podaná přiznání zpětně upravil. Podle Podzimka byla chyba na straně účetního.

Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou

K tomu ještě jako krajský radní pro zdravotnictví lobboval za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, i když ve znojemské nemocnici krátce po porodu zemřel novorozenec v jeho péči.

Krajská opozice vyzvala Podzimka k rezignaci poprvé už v září. Sám politik se tehdejšího zastupitelstva kvůli zdravotní indispozici nezúčastnil, poté absentoval ještě několik týdnů. Na začátku listopadu pak politicky přežil i další opoziční snahu o odvolání. Členové koalice se většinou zdrželi, případně vůbec nehlasovali.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Z bývalé slévárny v Liberci je kreativní centrum, otevře se poprvé v sobotu

Z bĂ˝valĂ© slĂ©vĂˇrny v Liberci je kreativnĂ­ centrum, otevĹ™e se poprvĂ© v sobotu

V Liberci skončila přestavba bývalé slévárny na městské kreativní a kulturní centrum Linserka téměř za 43 milionů korun. Radnice očekává, že Linserku budou...

15. prosince 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Studio, kavárna i sál. Z bývalé slévárny v Liberci je kreativní centrum

V Liberci skončila přestavba bývalé slévárny na městské kreativní a kulturní...

Z bývalé továrny Linser v centru Liberce je kulturní a kreativní centrum. Secesní stavbu, kde se v minulosti odlévaly kovy a později vyráběly motocykly a automobily, město kompletně zrekonstruovalo.

15. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Respiračních onemocnění v Olomouckém kraji přibylo, hlavně mezi dětmi

ilustrační snímek

Akutních respiračních onemocnění v Olomouckém kraji za uplynulý týden opět přibylo, hygienici evidují 1408 případů na 100.000 obyvatel. Nemocné jsou především...

15. prosince 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Karlovarský kraj zastaví projektování nové sportovní haly v Sokolově

ilustrační snímek

Karlovarský kraj zastaví práce na projektu nové sportovní haly u Integrované střední školy technické a ekonomické (ISŠTE) v Sokolově. Hala, která má nahradit...

15. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  15:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seniorka z Karviné naletěla podvodníkům, přišla o dva miliony korun

ilustrační snímek

Seniorka z Karviné internetovým podvodníkům podle policie poslala téměř dva miliony korun. Slibovali jí vysoké zhodnocení investic. Přitom polovinu peněz si...

15. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Vánoční trh na Mariánském náměstí.

vydáno 15. prosince 2025  17:14

Malé náměstí

Malé náměstí

Holubi na Malém náměstí.

vydáno 15. prosince 2025  17:14

Malé náměstí

Malé náměstí

Některá psí plemena je nutné v zimě oblékat.

vydáno 15. prosince 2025  17:14

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Vánoční trh na Mariánském náměstí.

vydáno 15. prosince 2025  17:13

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Vánoční trh na Mariánském náměstí.

vydáno 15. prosince 2025  17:13

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Betlém řezbářů Nedomlelových je opět k vidění v bruntálském kostele

ilustrační snímek

Betlém řezbářů Josefa a Františka Nedomlelových uvidí lidé ode dneška opět v bruntálském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tento týden je vyhrazen pro objednané...

15. prosince 2025  15:27,  aktualizováno  15:27

Nemocných chřipkou v Královéhradeckém kraji přibývá, blíží se epidemický práh

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji se počet nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou blíží hranici epidemického prahu, který je v rozmezí 1700 až 1800...

15. prosince 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.