Chomutovská soudkyně Hana Muritová s konečnou platností nebude nijak potrestána za nahlížení do justičního systému a údajná další pochybení. Kárný senát Nejvyššího soudu zamítl odvolání, které podalo vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem proti zprošťujícímu rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.
"Soudce samozřejmě může nahlížet do soudních informačních systémů," uvedl předseda senátu Josef Mazák.
Odvolací kárný senát u Nejvyššího soudu dnes veřejně zasedal poprvé, vznikl po změně zákona. V minulých letech se prohřešky soudců a státních zástupců zabývaly jednoinstanční kárné senáty u Nejvyššího správního soudu.
Kárná žaloba vyčítala Muritové to, že údajně neoprávněně nahlížela do justičního systému a zjišťovala tam informace o konkrétním vazebním řízení, které neměla na starost. Na interní poradě trestních soudců pak vyjádřila názor, jak ve věci rozhodne, pokud jí bude přidělená. Když se tak skutečně stalo, nevyloučila se kvůli podjatosti z jejího projednávání a následně při vazebním zasedání údajně vedla dokazování nekorektním způsobem.
Už vrchní soud dospěl k závěru, že v kauze šlo spíše o výsledek neshod mezi soudci a vedením v Chomutově a že podobné záležitosti nepatří do kárného řízení, což potvrdil i Nejvyšší soud. Případ označil za nešťastný pro renomé justice, problémy se mají řešit interně, smírně a diskrétně.
Místopředsedkyně krajského soudu Zdeňka Hošková dnes trvala na tom, že není možné, aby soudce "šmejdil" v systému, třeba s odůvodněním, že tam něco studuje. Justiční systém není "prostředkem k ukojení vlastní zvědavosti nebo bulvárním plátkem k ranní kávě", uvedla Hošková. Podle Mazáka by ale bylo absurdní soudcům bránit, aby nahlíželi do spisů. "Případné zneužití by muselo být prokázáno," řekl.
Senát nesouhlasil ani s tou částí kárné žaloby, která vyčítala Muritové to, že na interní poradě vyjádřila svůj názor na konkrétní věc. "To je běžná součást profesního života soudců," uvedl Mazák. Něco jiného by bylo, kdyby názor ventilovala veřejně.
"Nejsem v tomto příběhu ten zloduch, nejsem ten, kdo si dělal, co chtěl. Dodržovala jsem zákony, procesní ustanovení, rozvrh práce," řekla kárnému senátu Muritová. Podle svých slov zaznamenala problém, který se snažila transparentně řešit.