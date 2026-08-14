Expozice na Špilberku přibližuje konec války, prostory zůstaly v původním stavu

  10:12aktualizováno  10:12
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Na začátku druhé světové války si na Špilberku budoval wehrmacht kasárna. Na jejím konci tu mladí němečtí vojáci ve spěchu stavěli protiletecký kryt a schovávali se před bombami. Nedokončené prostory dnes ukazují, jak vypadaly poslední měsíce bojů v Brně.

Stačí sejít do severních kasemat a člověk se ocitne v prostoru, který se od konce války výrazně nezměnil. Cihlové příčky v barokních klenbách připomínají stavbu, kterou už nacisté nestihli dokončit. Měl tu vzniknout moderní protiletecký kryt pro posádku Špilberku.

Kurátor Michal Hančák v severní části kasemat na brněnském Špilberku, kde je i skleněná deska věnovaná obětem náletů. (13. srpna 2026)
Nová expozice Kasematy válečné na brněnském Špilberku připomíná bombardování města na konci druhé světové války. (13. srpna 2026)
Nová expozice Kasematy válečné na brněnském Špilberku ukazuje konec druhé světové války ve městě. (13. srpna 2026)
Hrad Špilberk
15 fotografií

Právě sem umístilo Muzeum města Brna novou expozici Kasematy válečné. Veřejnosti se otevře tuto sobotu na Den Brna. Zaměřuje se právě na období druhé světové války, především na její závěr a spojenecké bombardování města.

„Mladí kluci, kteří přežili nebo byli nově naverbovaní, si tady stavěli kryt, který nikdy nestihli dodělat, přesto se tam pravidelně každý druhý večer museli schovat, protože nad Brnem létala už spojenecká vojska a bombardovala,“ popisuje náměstek pro odbornou činnost Muzea města Brna Petr Vachůt.

Německá armáda začala Špilberk přestavovat na kasárna už během války. V posledním roce pak v severní části kasemat vznikala síť místností, která měla navázat na původní vojenskou funkci prostoru, poskytnout vojákům úkryt. Práce ale skončily dříve, než bylo hotovo.

Podle kurátorky Anežky Špinlerové zůstaly prostory v podstatě v autentickém stavu z dubna 1945. „Rozhodli jsme se, že bychom ideálně chtěli zachovat genia loci a pokud možno nějak výrazněji nezasahovat do samotných chodeb, aby pohledové části zůstaly autenticky zachované,“ vysvětluje.

Návštěvníci tak neuvidí jen nově vytvořenou expozici – součástí příběhu jsou i samotné zdi, nedokončené stavební úpravy a další pozůstatky z válečných let. Dochovalo se například torzo rozvodné desky telefonní ústředny firmy Siemens und Halske.

Brno pod bombami

Muzeum nechce vyprávět jen příběh německé posádky. Výraznou část věnuje tomu, co válka znamenala pro Brňany. „Zároveň jsme se ani nechtěli věnovat pouze přestavbě Špilberku wehrmachtem na kasárna,“ podotýká kurátor Michal Hanák. „Expozice je zaměřena zejména na závěr druhé světové války, a tedy na bombardování města Brna spojeneckými bombardéry v závěrečných dvou letech.“

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V roce 1944 spojenci cílili hlavně na železniční uzel a průmyslové podniky. Ne vždy však bomby dopadly tam, kam měly. Při náletech se tak ničily i obytné části města. Podle Vachůta bylo Brno během března a dubna 1945 bombardováno prakticky denně. Letadla se zaměřovala hlavně na plynárny, vodojemy, elektrárny či nádraží. „Brno bylo bez vody, elektřiny a to všechno rozbila právě letadla,“ popisuje.

Nová expozice proto pracuje rovněž s velkoformátovými fotografiemi města těsně po bombardování, vzpomínkami pamětníků, dobovými nahrávkami, plakáty nebo filmovým týdeníkem z roku 1944.

První krok k novým kasematám

Válečná část je první etapou rozsáhlejší rekonstrukce kasemat. Ty před opravou navštěvovalo přibližně 40 až 45 tisíc lidí ročně a patřily k hlavním lákadlům Špilberku. „Je to opravdu ten tahák, který na Špilberk po dlouhé dekády táhne návštěvníky,“ říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (ODS).

Spodní část kasemat, v níž nová expozice vznikla, přitom podle něj nikdy předtím nebyla expozičně využita. Muzeum proto začalo právě tam, kde mohlo návštěvníkům nabídnout něco, co dosud neznali.

Celá rekonstrukce této části stála zhruba deset milionů korun. Stavební práce vyšly na sedm milionů bez daně a dalších přibližně dva a půl milionu milionu stála expozice.

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Kasematy mají být postupně rozděleny do tří historických vrstev. V příštím roce chce muzeum otevřít část věnovanou vězeňské historii Špilberku. Následovat má pevnostní historie, tedy původní vojenská funkce kasemat.„Po 30 letech můžeme ten příběh vyprávět trochu jinak, odborněji,“ dodává Šolc.

Nová expozice je součástí celého okruhu Kasematy. Základní vstupné bez průvodce stojí 190 korun, komentovaná prohlídka 260 korun. Zlevněné vstupné vyjde na 155 korun.

Nová válečná expozice není jen připomínkou nacistické přestavby hradu. Je především příběhem místa, které mělo na konci války chránit německé vojáky, ale jehož nedokončené zdi dnes připomínají především poslední měsíce nacistické moci a bombardování Brna.

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