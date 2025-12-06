Tak trochu jiné Vánoce podle umělkyně Šedé. Bez pití, bujaré zábavy a se zlozvyky

K oblíbenému konceptu bujarých Vánoc v centru Brna přibyl letos konkurenční nápad výtvarnice a „sociální performerky“ Kateřiny Šedé, známé kromě jiného projektem Národní sbírky zlozvyků. Od 9. do 23. prosince denně od 16 do 22 hodin bude dosud nevyužívané Římské náměstí věnováno projektu Zítra začnu! s podtitulem Vánoční festival zlozvyků. Původně měl začít už ve čtvrtek 4. prosince, ale ani jemu se nevyhnul jeden z hlavních zlozvyků českých Vánoc – shon a nestíhání.
Umělkyně Kateřina Šedá stojí za projektem Zítra začnu! s podtitulem Vánoční festival zlozvyků. Akci mohou lidé navštívit na Římském náměstí v centru Brna denně až do 23. prosince.

„I když se radujeme, že naše brněnské Vánoce jsou podle ocenění nejkrásnější v republice, znám mnoho takových, kteří právě tehdy do centra chodí neradi, protože jim podobné pojetí nevyhovuje,“ podotýká umělkyně Kateřina Šedá, jejíž projekt má být především alternativou k současné podobě Vánoc plné konzumu, shonu, nákupů, úklidu, stresu i hádek s rodinou.

Na Římském náměstí má podle ní ovšem jít především o jejich překonávání, o „malý osobní rituál na cestě za lepším já“.

Jaké jsou podle vás „oblíbené“ vánoční zlozvyky Čechů?
Třeba že členové rodiny dárky schovali už v lednu a nemůžou je najít, píšou si jejich seznamy do excelových tabulek, Štědrý den mají rozplánovaný po pěti minutách, cukroví jedí postupně podle vybraných kousků, a dokud každý člen nesní svůj určený řádek, nedoplní se další… Zkrátka je z toho vidět, jak se ze svátků míru a klidu pro mnohé stává období stresu, při kterém se nakonec rodiny skoro všude a pokaždé pohádají. Myslím, že se v tom kdekdo pozná. A logem našeho vánočního festivalu se stal tlustý vyžraný lev.

Vskutku všeříkající neskutečně obézní lev z našeho státního znaku je na vašem portrétu obklopen krabicemi, přičemž v jedné ruce třímá papírové tašky a flašky a ve druhé foťák, kterým si právě dělá selfíčko…
Přišel mi jako lepší symbol než ti usměvaví panáčci všude kolem. Jiný symbol, než že se máme hlavně bavit, najíst, napít a nakoupit. Chtěla bych, aby se člověk aspoň na chvíli na tom Římáku zastavil a řekl si, co že to vlastně dělá. Takže naší ambicí rozhodně nebylo doplnit vánoční trhy o další konzum a zábavu.

Čili nabízíte něco jiného než koncerty, vyhlídkové kolo, kolotoče, vláček, svařák, selfíčka...?
Ano, abych šla na Římské náměstí jakoby sama se sebou a snad i na něco přišla. Od počátku jsme s architekty z Peer Collective řešili, jak toto neutěšené místo pojmout. A nakonec jsme přišli na to, že zde vytvoříme soubor překážek, které má člověk překonat a skrze ně se vlastně dostat sám k sobě. Čili náš záměr je přesně opačný než na všech ostatních náměstích nabízejících zábavu a rozptýlení.

Horký Red Bull, exotická kuchyně i odvážné ceny. Adventní trhy v Brně chutnají

Už počátkem října jste na Římském náměstí vymyslela koncept akce zasypávání spár mezi dlažebními kostkami, aby tam mohli přijet i vozíčkáři. Ale teď půjde asi o daleko větší akci.
Městská část Brno-střed mě oslovila, zda bych s neziskovou organizací Renadi, která se zabývá lidmi se závislostí na návykových látkách, především na alkoholu, nevymyslela něco pro ty, kteří do centra města o adventu a Vánocích nechodí, protože se všude chlastá a je by to lákalo o to víc. V té době jsem zrovna pro knižní encyklopedii Národní sbírky zlozvyků třídila skoro 10 tisíc sesbíraných příspěvků. A mezi těmi je alkohol číslo jedna. Takže jsem hned říkala, že by bylo dobré zlozvyky s tím námětem spojit.

Festival Zítra začnu! aneb Vánoční festival zlozvyků

  • Kde: Římské náměstí v Brně
  • Kdy: 4. až 23. prosince, denně od 16. do 22. hodiny
  • Co: Akce projektu Národní sbírky zlozvyků s netradiční instalací, doprovodným programem a charitativními i prodejními stánky s pitím, jídlem a merchem

Naplánovala jste tedy, že to původně jen bezalkoholové místo nějak obohatíte?
Napadlo mě pojmout je tak, že nějaký problém má každý z nás. A alkohol je jen jeden z mnoha. Takže přijít může opravdu každý.

Bude vše přístupné i pro vozíčkáře?
Ano, v říjnu jsme zasypali ty spáry mezi dlažbou a vše jsme propojili i s kostelem svaté Maří Magdalény. V době naší akce bude otevřený ze své pravé strany, kde to jinak není zvykem, a dá se tudy dojít až k oltáři, který je stejně jako praskající kostel podepřený lešením. Takže znovu vlastně pracujeme s motivem jakýchsi překážek. U toho oltáře si pak může příchozí sednout a vozíčkáři si odpočinout.

Když jsem se loni s dcerou brodila o vánočních trzích těmi narvanými náměstími, vešly jsme pak do kostela na Dominikánském náměstí – a tam nebyl nikdo, ani jediný člověk. A říkala jsem si, jak teď ty lidi do toho kostela u Římského náměstí dostat. S panem farářem Václavem Loubem od Maří Magdalény jsme se domluvili, že právě uprostřed naší instalace uděláme odbočku do kostela a zařídíme tam i bezbariérový vstup, protože hned za tím vchodem jsou bohužel čtyři schody.

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Jak bude vlastně Římák vypadat?
Z Masarykovy třídy se Františkánskou ulicí půjde skrze sérii opon s projekcemi, z druhé strany, tedy z Josefské, byl vjezd komplikovanější, protože je to tam dost úzké, takže tam bude překážka jen jedna hned u vstupu. Jinak ty opony budou na Římském náměstí viset na obří kovové konstrukci.

Naplánovali jste zde i nějaký doprovodný program?
Ano, jedna aktivita se bude dít vždy uprostřed náměstí a zároveň každou neděli budeme lidem vydávat a pak i jíst společně polévku. Zároveň zde bude po dobu našeho festivalu k dispozici zadarmo čaj. Tím vlastně udržujeme tradici, která k tomu náměstí už nějaký čas patří. Také zde plánujeme tematická setkávání, jeden den to určitě bude setkání vozíčkářů. A na dalších ještě pracujeme.

Ve čtvrtek 4. prosince nám bude festival otvírat brněnský biskup Pavel Konzbul, tedy člověk, který na trzích běžně nevystupuje a má smysl pro humor. A farář z přilehlého kostela svaté Maří Magdalény Václav Loub se podle mého zapojil i proto, že vítá zábavné propojení kostela s většinovou společností, která do kostelů obvykle nechodí. Římské náměstí se k tomu navíc velmi dobře hodí. Takže uvidíme, jestli půjde o první ročník a zda v této tradici budeme pokračovat.

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Mohou si lidé na místě i něco pořídit?
Budou tam tři stánky, jeden s jídlem, na stánku s naším merchem se pak bude prodávat encyklopedie Národní sbírky zlozvyků a bude to prakticky jediné místo, kde si ji můžete koupit přímo. Jinak bude k mání jenom online přes náš web sbirkazlozvyku.cz. Tisícistránková kniha se zhruba 9 500 zlozvyky bude na stánku za 899 korun, jinak bude stát 999 korun.

A co vaše balicí papíry s natištěnými vánočními zlozvyky pro maminku, tatínka, babičku a s nejlepšími vybranými?
Ty tam budou také, i když merche jsem jinak moc dělat nechtěla, protože mi přijde taky jako jeden ze zlozvyků. Přišlo mi ale dobré, že papíry jsou vlastně samy nositeli těch zlozvyků, takže je fajn, že je hned po použití nevyhodíte.

