Dohodu s hlavním obžalovaným expolitikem ANO Jiřím Švachulou schválil soud ve čtvrtek.
Jiří Švachula, které obžaloba vylíčila jako hlavu obří korupční kauzy, v níž šlo o zakázky minimálně za čtvrt miliardy korun, odešel ve čtvrtek od soudu se sjednaným trestem sedmi let a osmi měsíců odnětí svobody. Bývalý místostarosta dosud přitom vinu odmítal, svůj nečekaný obrat nijak nevysvětlil a před novináři utekl.
Další čtveřice obžalovaných vyvázla ve čtvrtek schválených dohodách s podmíněnými a peněžitými tresty.
V pátek soud jako první schválil dohodu někdejšího šéfa investičního odboru Brna-střed Petra Liškutina, který byl zároveň místostarostou za hnutí ANO v Brně-Ivanovicích. Dostal podmíněný trest dva roky a deset měsíců, zároveň musí zaplatit 1,7 milionu korun.
Podnikatel Michal Unzeitig dostal podmíněný trest jeden rok a má zaplatit 250 tisíc korun.
Jako třetí a poslední v pátek přijde na řadu podnikatel a bývalý politik ODS Jiřího Hose.
Podmínky i vězení. Soud přijal v kauze Stoka dohody, Švachula se vrátí za mříže
Liškutin dostal před třemi lety nepravomocný podmíněný tříletý trest podmíněně odložený na pět let, soud rozhodl i o propadnutí více než 350 tisíc korun, Unzeitig byl odsouzený k jednoroční podmínce a Hos dostal tříletou podmínku.
Tyto verdikty z května 2022 stejně jako Švachuly a dalších obžalovaných před rokem odvolací Vrchní soud v Olomouci zrušil a vrátil zpět do Brna k novému projednání.
Korupce na radnici městské části Brno-střed a v městských firmách se podle žalobců odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Šlo o zakázky přes 250 milionů korun, při nichž se na úplatcích rozdělilo přes 42 milionů korun.
K uplácení nás tlačí systém, nic jiného nezbývá, hájí se souzený podnikatel
V policejní síti uvázli i v následných dalších větvích desítky lidí, mezi nimi mnoho malých živnostníků a řemeslníků, kteří svou vinu přímo při vyšetřování doznávali a s radnicí Brna-střed se dohodli na zaplacení odškodnění. K soudu v jejich případě tak ani nedošlo. Další, s nimiž se vedl soud, pak dostali podmínku nebo peněžité tresty.