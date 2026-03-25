Kávu a jídlo ještě stihnete, radí odjezdová tabule v kavárně na nádraží v Brně

  17:12aktualizováno  17:12
Vychutnat si výběrovou kávu a v klidu sledovat, jestli jejich spoj nemá zpoždění, mohou lidé na hlavním vlakovém nádraží v Brně. Nově otevřená kavárna Buchta D má vlastní tabuli s odjezdy vlaků, která zákazníkům radí, jestli ještě stihnout vypít kávu na místě, nebo si ji mají vzít s sebou.

Kavárna na prvním nástupišti žije svým vlastním tempem. Největší pozornost v ní poutá velká obrazovka, na které nesvítí denní menu, ale aktuální údaje o odjezdech vlaků.

„Dostaly jsme sem doporučení od kolegyně z práce, prý tu mají dobrou kávu. Tabule jsem si zpočátku ani nevšimla,“ popisuje u jednoho ze stolků zákaznice Jana Homolcová, kterou čeká změna vlaků a zhruba hodinové čekání.

Nově otevřená kavárna Buchta D na brněnském hlavním nádraží má vlastní tabuli s odjezdy vlaků. Ta zákazníkům zároveň radí, jestli ještě stihnout vypít kávu na místě. (březen 2026)
Nápad s obrazovkou ji okamžitě nadchnul. „Přijde mi to jako na letišti v salónku. Už jenom lokace takhle na nádraží dává smysl, člověk nemusí být ve stresu, když čeká na vlak,“ usmívá se.

O kousek vedle popíjí kávu Eliška Oplatková. „Je super, že člověk nemusí neustále hlídat odjezd na mobilu. Hezky na to od stolu vidíte a máte klid,“ pochvaluje si.

Tabule má vlastní data

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je obrazovka napojená přímo na systémy Správy železnic, opak je pravdou. Majitel podniku Tomáš Niederle vysvětluje, že si technickou stránku vyřešili kompletně sami.

„Když jsme viděli, že nádraží inzeruje tento prostor, řekli jsme si: Tam jsou lidi a chybí tam výběrová káva. Z toho vyplynulo, že když už jsme na nádraží, má tu být i odjezdová tabule,“ popisuje Niederle vznik myšlenky.

Data si kavárna stahuje z volně dostupných zdrojů na internetu. „Náš programátor si myslel, že to zvládne vypracovat za dvě hodiny, ale nakonec si s tím hrál celou noc. Musí totiž spojovat data ze tří různých webů, aby tam nechyběly třeba spoje RegioJetu,“ odhaluje majitel.

Vlastní řešení má jednu nečekanou výhodu. „Jednou se stalo, že Správa železnic měla výpadek tabulí, ale naše obrazovka fungovala dál, protože si data bereme z jiných zdrojů,“ sděluje majitel.

Začátky se neobešly bez drobných technických přešlapů. „Měli jsme tam špatnou textaci, takže místo ‚odjede za pět minut‘ svítil na obrazovce nápis ‚kavárna odjede za pět minut‘,“ směje se Niederle. Dnes už systém cestujícím radí přesně. Značí nejen, kdy vlak odjede, ale i za jak dlouho by měl cestující z kavárny vyrazit a jestli si v ní stihne něco dát.

Většina si bere kávu s sebou

Na informační servis reagují zákazníci podle personálu velmi pozitivně. „Líbí se jim, jak máme na tabuli napsány poznámky jako ‚vyrazte za devět minut‘,“ říká baristka Karolína Lužová. Vzhledem k tomu, že při zpoždění vlaku je potřeba spoje hlídat, chodí do Buchty D zákazníci nejen kvůli dobré kávě, ale i právě díky šikovné tabuli.

Úprky od nedopitého espressa tu na denním pořádku nejsou. „Neděje se to moc často,“ směje se další baristka Eva Suchánková. „Ale měli jsme tady i pána, který odběhl, že mu odjíždí vlak, ale nakonec se vracel zpátky, že mu to stejně ujelo,“ popisuje.

I když si zákazníci díky odjezdové tabuli mohou zpoždění hlídat, většina se příliš nezdrží. „Rozhodně si lidé chodí častěji pro kávu s sebou, obzvlášť ráno, když jdou do školy nebo do práce,“ sděluje Suchánková.

To potvrzují i data majitele. „Záleží i na tom, jak moc velké zpoždění má vlak,“ směje se Niederle. „Zároveň to může být i tím, že máme jen zhruba patnáct míst k sezení, takže si kávu většinou zákazníci berou s sebou do čekárny nebo rovnou na peron,“ připouští.

D jako dráha

Nový podnik navazuje na předchozí úspěšné pobočky životních i byznysových partnerů Tomáše Niederleho a Kateřiny Olivové, které nesou názvy Buchta B a Buchta C.

„Snažili jsme se kavárnu na nádraží stavět jako ‚the best of Brno‘. Chtěli jsme tam dostat to nejlepší z Brna, naše nejoblíbenější pražírny a pekárny,“ přibližuje filozofii podniku Niederle. Na mlýncích proto střídají zrnka od jedenácti různých brněnských pražíren.

Při samotném vzniku názvu Buchta D sehrála roli brněnská kávová komunita. „Musím dát kredit Martinovi z kavárny Hodně někde. Vždycky jsme si zakládali na tom, že písmeno má nějaký význam. B byla brněnská, C bylo centrum. Martin nám vnukl myšlenku, že D bude prostě dráha,“ zmiňuje majitel.

Na otázku, zda už dlouholeté podnikatelské duo plánuje další rozšiřování kavárenské abecedy a otevření Buchty E, má zatím jasnou odpověď: „Bez komentáře. Mám to doma zakázané, ale možná něco bude. To písmeno je ale složitější, tak uvidíme.“

V Plzni se narodilo mládě vzácného takina čínského, dostalo jméno Bumi

