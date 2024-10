Každé narozené dítě je darem

Jste jednou z mála klinik reprodukční medicíny v Česku, které zůstaly v rukou původních zakladatelů. Za celých 25 let jste nikdy společnost nechtěli prodat?

Asi by to byla výhodná finanční transakce, ale nejspíš by vzápětí přišel „někdo s kravatou“ a řekl, že ihned ruší naše vědeckovýzkumná oddělení. Vím, že v tu chvíli by mě to přestalo bavit a to nechci. Nás totiž právě tenhle styl práce motivuje. Vymýšlíme nové věci a překlápíme je pak do běžné praxe, aby fungovaly co nejdříve pro pacienty. Cílem je, aby jich co nejvíc zažilo úspěch a abychom i my s nimi ten úspěch mohli sdílet. Rádi překonáváme překážky. Náš tým zná dobře moje pořekadlo: „Tohle není problém, ale proces“. Věda není jen o číslech a důkazech, je to i vášeň, a to zapálení pro věc je pro nás typické.

Kliniku jste zakládali spolu s manželem jako zkušení lékaři s praxí v reprodukční medicíně. Co vás motivovalo jít soukromou cestou?

Cítili jsme, že potřebujeme roztáhnou křídla. Plánovali jsme zavést v Česku něco podobného, co měla tehdy Británie, a sice vyšetřování vloh pro dědičná onemocnění z embryí. Pro to vedení nemocnice, kde jsme pracovali, tenkrát nemělo pochopení, což i svým způsobem chápu, ale my jsme věřili, že to bude fungovat a že jde o správný vývoj reprodukční medicíny. Odešli jsme s manželem oba naráz z nemocnice, abychom se mohli plně věnovat našemu projektu a zároveň jsme se ocitli bez stálých příjmů. Měli jsme nějaké úspory, ale nic dramatického. A dceru v první třídě. Museli jsme hodně věřit, že se náš plán podaří. Myslím, že jsme byli opravdu odvážní.

Zakládáte si na vstřícném přístupu a harmonii, tak aby se u vás klienti necítili jako v nemocnici. Jak to děláte?

Když jsme kliniku projektovali, vzali jsme si na pomoc principy Feng-šuej, nemusí to být na první pohled zřejmé, ale na pozadí to funguje. Také máme zvláštní čekárnu pro lidi s menšími dětmi, páry si k nám chodí pro druhé i třetí dítě, když to nejde samo. Zároveň je zřejmé, že pro páry, které děti zatím nemají, musí být náročné sedět v čekárně s rodinou, která děti má. Snažíme se být osobní, nápomocní. Stav neplodnosti a nejistoty, zda se vše podaří, je sám o sobě obrovským stresorem.

Na svět se díky vaší klinice podívalo přes šest tisíc dětí. Znáte další příběhy alespoň některých z nich?

Některé rodiny známe, mohou to být i lidé z našeho okolí, se kterými se pravidelně setkáváme. Máme možnost sledovat v přímém přenosu životy dětí, které se narodily našim zaměstnancům. Každé dítě, které se narodí, je darem. Velmi dojemné jsou příběhy rodin s těžkou genetickou zátěží, které přišly o děti z důvodu vážného dědičného onemocnění. Řada z nich má dnes od nás zdravé děti. Někteří píší každý rok na Vánoce a děkují za takový „dar“, který díky preimplantačnímu genetickému testování dostali.

Bohužel, ne vždycky je reprodukce úspěšná. Jaké to je, být po boku lidem u tak citlivé záležitosti?

Tým si s sebou pochopitelně nese i frustrace z neúspěchu léčby. Snažíme se věnovat prevenci a osvětě. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se v Česku průměrná věková hranice zájemců o umělé oplodnění snížila. Chtěli bychom rovněž dostat k lidem informaci o možnosti nechat si v mladém věku reprodukční buňky zmrazit. Nechceme lidem určovat, co mají dělat a kdy si mají rodinu pořídit, zároveň ale musíme sdělit, že s věkem automaticky přichází limitace úspěchu.

Čím je brněnská Repromeda známá v Česku, potažmo ve světě?

Inovacemi a přístupy k metodám reprodukční genetiky, konkrétně je to prekoncepční testování a preimplantační genetické testování. V regionu střední a východní Evropy jsme jako první provedli metodu úspěšného preimplantačního testování už v roce 2000. Zabýváme si i případy z oboru onkogenetiky, pomáháme nově diagnostikovaným onkologickým pacientům uchovat reprodukční buňky před začátkem léčby. Ta si s sebou bere daň v podobě neplodnosti, pro tyto pacienty máme vždy dveře otevřené.

V roce 2018 jste otevřeli pobočku v Ostravě, plánujete další rozšíření firmy?

V tuhle chvíli mám ještě nějaké plány, doteď mě moje práce nestačila unavit, takže budeme jak s dcerou, která je provozní ředitelkou, tak se skvělými lidmi, kteří jsou s námi už řadu let, dál pracovat společně. Pouštíme se do projektování nové kliniky v Brně. Budeme se na pacienty zaměřovat více celostně, pomáhat jim s nastavením životosprávy, pomáhat jim zůstat v životě déle zdravými a aktivními. Musíme také řešit problém s explozivně narůstající obezitou, s níž se neplodnost pojí. Na našem novém pracovišti tedy vyhradíme prostor i pro související další obory.