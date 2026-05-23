Každou půlhodinu dnes vyplouvaly lodě na Brněnskou přehradu, slavilo se 80 let

Každou půlhodinu dnes vyplouvaly od dopoledne lodě brněnského dopravního podniku na krátké okružní plavby po Brněnské přehradě a byly vždy beznadějně plné. Tisíce lidí využily slunečné a teplé počasí, aby přijely na oslavy 80 let lodní dopravy. Návštěvníci si mohli dnes prohlédnout kompletní zázemí, v němž se podnik o lodě stará, spousta zábavy byla připravená pro děti, řekla ČTK mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
Lodě na hladinu vypluly poprvé v roce 1946, krátce po skončení války. Od začátku to byly lodě na elektrický pohon, pracovníci využili motory ze starých tramvají. Dodnes jsou v provozu dvě historické lodě a také pětice moderních, jež jsou pojmenované po partnerských městech. "Největší zájem byl o pěnovou party a dětské trenažéry dopravních prostředků. Také se lidé chodili dívat na šestimetrový model lodi na tramvajovém podvozku," řekla Tomaštíková.
Lodě pravidelně každý rok vyplouvají od dubna a do hangáru míří zpět na konci října. Každoročně je využije zhruba 250.000 až 300.000 cestujících. Vyrážejí na výlety na hrad Veveří, do Veverské Bítýšky či jen na procházky okolo přehrady. Její atraktivita vzrostla od začátku druhé dekády, kdy se ji podařilo zbavit sinic. Její upravené okolí nabízí řadu volnočasových aktivit.
Program oslav je naplánovaný až do večerních hodin. Na pódiu vystoupí různí muzikanti a uskuteční se také silent diskotéka, kdy lidé poslouchají hudbu ve svých sluchátkách.
Lodní doprava v Brně je českou raritou, protože žádný jiný dopravní podnik lodě neprovozuje.