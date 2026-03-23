KDU-ČSL v Brně dál povede Hladík, na šéfa lidovců nominovali Grolicha

Brněnské lidovce dál povede poslanec a exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Funkci obhájil na městské konferenci lidovců, která se uskutečnila v pátek 20. března. O jejích výsledcích informovala tajemnice brněnské KDU-ČSL Bohumila Mifková až dnes.
"Brněnští lidovci mají za sebou silné období a chceme na něj navázat. Dlouhodobě získáváme důvěru voličů a máme pevné zastoupení na radnicích i v městských částech. Na těchto výsledcích chceme dál stavět. Naším cílem je v komunálních volbách důvěru občanů obhájit, posílit nejen v městských částech, ale také na magistrátu, a společně s našimi partnery ze Starostů volby v Brně vyhrát," uvedl Hladík.
Místopředsedou se stali starosta Kohoutovic Jakub Hruška, náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal, bývalá poslankyně Marie Jílková, starosta Žabovřesk Filip Leder, starosta Bosonoh Martin Černý a radní města Brna pro participaci Petr Bořecký.
Hruška bude zároveň lídrem kandidátky v podzimních komunálních volbách v Brně. I letos budou lidovci kandidovat spolu s hnutím STAN. V roce 2022 získali 17,1 procenta hlasů a se svými deseti zástupci vstoupili do koalice.
"Jsem rád, že naším lídrem bude Jakub Hruška, který má energii, tah na branku a jasnou představu o tom, kam má Brno směřovat," řekl Hladík, jenž se o post primátora v Brna ucházel ve volbách v roce 2022. Na podzim však oznámil, že se chce věnovat práci poslance a být hlasem Brna a jižní Moravy v Praze.
Městská konference také nominovala současného hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha na předsedu KDU-ČSL. Vedení si lidovci zvolí na celostátním sjezdu, který se uskuteční 24. a 25. dubna v Ostravě. Grolich kandidaturu na předsedu strany oznámil na začátku roku, podporu má i v dalších regionech. Bude se také ucházet o post senátora v obvodu Vyškov.