Naředěná kejda už natéká do nádrže. Voda je zatím pitná, Znojmo chystá opatření

Naředěná kejda už podle Povodí Moravy asi natéká do znojemské nádrže. Stále ale platí, že vodu ve Znojmě lze bez obav pít, uvedla vodárenská firma VAS. Ta nepředpokládá, že by kvůli úniku kejdy přerušila dodávku pitné vody pro Znojmo, úpravna vody je vybavena moderními technologiemi. Město zároveň připravuje scénář pro situaci, kdy by kvůli úniku kejdy dočasně pitná nebyla.
Podle mluvčí radnice Petry Šulákové by šlo o kombinaci cisteren a dodávek balené pitné vody, přičemž rozmístění cisteren v ulicích limituje mrazivé počasí.

„Stále platí, že voda ve Znojmě je bez obav pitná. Kontrolujeme kvalitu vody ve zvýšené míře na vstupu do úpravny a není důvod ke znepokojení. Úpravna je navíc vybavena moderními technologiemi, které by si měly poradit i s mírně zvýšenou hladinou znečištění. Nepředpokládáme proto, že by mělo dojít k přerušení dodávky pitné vody pro Znojmo,“ prohlásila mluvčí Vodárenské akciové společnosti (VAS) Iva Librová.

Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nebezpečný amoniak, který kejda obsahuje, z vody postupně vyprchává. V nádrži se pak znečištění velmi naředí, je v ní zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vody.

„Čelo znečištění se podle vizuálního monitoringu už zřejmě dostalo do nádrže,“ uvedla kolem poledne mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Nelze to podle ní blíže určit, protože poslední odběrné místo je asi dva kilometry nad nádrží. Povodí Moravy se snaží zajistit další odběrné místo podél nádrže, jde však o velmi nepřístupný terén, navíc v zimě.

Nepijte vodu ze studní, radí Znojmo

Podle Šulákové se schází každý den vedení města společně se zástupci Povodí Moravy, hasičů a VAS. „Do Znojma kejda ještě nedotekla, předpoklad je v pátek,“ řekla Šuláková. Ve středu ráno byla kejda ještě nad přehradou, která má na délku pět kilometrů a v prakticky stojaté vodě se bude šířit znečištění pomaleji než v řece.

Z jímky u Podmyčí mohlo v pondělí uniknout až 3 tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Část se dostala do Dyje. Vodohospodáři naměřili v úterý večer překročení limitů amoniaku na odběrném místě u vyhlídky Devět mlýnů, což je odhadem asi dva kilometry od vodárenské nádrže.

Znečištění se ve vodě postupně ředí a amoniak vyprchává. Zatímco ve Vranově nad Dyjí amoniak překračoval limity pro povrchové vody zhruba čtyřikrát, u Devíti mlýnů asi dvakrát. Odběrné místo u Devíti mlýnů je podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové poslední na toku, další je až u hráze znojemské přehrady.

Naředěná kejda na Znojemsku doputovala do národního parku, havárii šetří policie

Znojmo v úterý na sociální síti Facebook uvedlo, že dočasně nedoporučuje používat vodu ze studní v okolí Junáckého potoka a v dotčeném úseku toku Dyje v oblasti Vranova nad Dyjí. Přístup k pitné vodě je zajištěn prostřednictvím obce. Ve Vranově je naprostá většina domácností napojena na vodovod.

Dyje dále protéká neobydleným údolím národního parku, výjimkou je rakouský Hardegg, kde zajišťují zásobování pitnou vodou hasiči. Povodí Moravy Dyji monitoruje, odebírá vzorky z celé řeky od místa havárie až po znojemskou vodárenskou nádrž. Sleduje, jak rychle a v jakých koncentracích amoniak postupuje k vodárenské nádrži.

Z Vodní nádrže Znojmo odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.

