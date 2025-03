V Blansku po nucené přestávce znovu otevřelo kino, láká na novinky

„Závada na topné soustavě způsobila vážné poškození výměníku vzduchotechniky, který posílá teplo do kinosálu. Ani přes opakované snahy servisních firem se nepodařilo tři desítky let starý výměník VZT provizorně opravit. Naštěstí jsme dohledali technickou dokumentaci a u výrobce zadali do výroby nový výměník. Odstávka se tak protáhla na několik týdnů,“ vysvětlil Tomáš Mokrý, ředitel Kulturního střediska města Blanska, pod něž kino spadá.

Neplánovaná odstávka posloužila k vylepšení i přípravě dramaturgických novinek. „Pořídili jsme nové ozvučení Dolby 7.1 Atmos ready. Nová reprosoustava, subwoofery a zesilovače nabízí plnější zvuk a díky tomu i lepší divácký zážitek. Do budoucna jsme také připraveni na další rozšíření na zvukový systém Dolby Atmos,“ popsal provozní kina Marek Soviš.

„S novým zvukem se nám otevírají nové možnosti, do programu můžeme zařadit například LIVE hudební přenosy světových kapel. Musíme ale ještě technicky upravit internetové připojení, které je pro hladký průběh živých přenosů důležité,“ doplnil Mokrý.

Nové ozvučení navazuje na technickou modernizace kina, která začala už v loňském roce. „Lampový projektor tehdy nahradil laserový, díky němuž je obraz ostřejší, dokončili jsme také výměnu promítací techniky a plátna. Díky aktuálně dokončenému novému ozvučení je teď kino po technické stránce po dvaceti letech kompletně zmodernizované,“ dodal Soviš.