Nová naděje pro kino Scala. Statiku zajistí Brno, sál bude připraven za dva roky

Dům mezi Moravským a Jakubským náměstím, v němž dříve sídlilo i Divadlo Bolka Polívky, zajistí Brno na své náklady tak, aby bylo bezpečné se uvnitř pohybovat. Provizorní biograf a další akce tam mohou filmoví nadšenci i studenti navštěvovat do konce května, pak je přibližně na rok a půl vystřídají dělníci.
Po letech jednání se na tomto postupu dohodlo vedení města, tedy vlastník domu, a Masarykova univerzita, která si prostory pronajímá. Otázkou je, zda tento systém přetrvá, nebo škola dům koupí. Jak obě strany potvrdily, po znovuotevření bude pravděpodobná první možnost. „Na jednání zaznělo, že univerzita preferuje užívání formou nájemního vztahu,“ říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
Ani druhá možnost však není do budoucna vyloučena. Už dříve byla o prodeji řeč, město dům nabízelo za pouhou korunu. V takovém případě ale zajištění statiky měla na vlastní náklady zařídit právě škola. Odhadovaná cena byla tehdy asi 330 milionů korun, což vedení univerzity odrazovalo. Požádalo proto o prověření možnosti opravy rozdělit do více etap magistrát, ten se toho však ujal sám.
„Obě organizace se domluvily, že zásadním prvkem pro případné další debaty o rozvoji je vyřešení technické situace,“ podotýká kvestor univerzity David Póč s tím, že je škola o odkupu nadále připravená vyjednávat. Ze strany města nabídka prodeje stále platí. Nyní má už stavební úřad na stole žádost o stavební povolení. „Po jeho vydání, které se očekává v blízké době, začneme vybírat zhotovitele sanačních prací,“ popisuje další postup Poňuchálek. Firma bude vybrána přibližně v květnu.
Je nutné další zkoumání trhlin
Mluvčí zároveň upozorňuje, že se nejedná o rekonstrukci, ale pouze o nezbytné zajištění statiky budovy. Přesto se prostory dočkají i menších úprav jako repase základních interiérových prvků či výměny obložení stěn a stropů, koberců, opon, modernizace osvětlení a audiovizuální techniky.
Kvůli zjištění kompletního stavu budovy a všech jejích problémů pokračuje magistrát s monitoringem trhlin. „Je nutné je průběžně hlídat měřicími stanicemi s automatickým odečtem, které zaznamenávají případné posuny. Podle doporučení statika je potřeba, aby monitoring pokračoval až do konce letošního roku,“ doplňuje Poňuchálek. Další zařízení se nainstaluje i do samotného kina.
Jakmile práce začnou, všechny prostory Scaly se uzavřou. Toto období univerzita využije k přípravě modernizace vizuální techniky v prostorách kina. „S jeho provozem v jiných prostorách se nepočítá. Ostatní aktivity univerzity, včetně akcí pro širokou veřejnost nebo akcí za spolupráce s městem, se již nyní pořádají v náhradních prostorách univerzity a aktivně je podporujeme,“ připomíná Póč.
Ohledně odkupu další budovy jedná město také s Janáčkovou akademií múzických umění (JAMU). Konkrétně se jedná o dům v Beethovenově ulici, kde v současné době sídlí rektorát školy – avšak jen formou věcného břemene, tedy něco jako nájmu. O jeho odkup projevila škola zájem, protože tento „nájem“ příští rok skončí, a navíc chce rozšířit výukové prostory.
Ty stávající totiž nestačí. „Především by se jednalo o výukové prostory – jednak tělocvičny, protože čím dál tím víc klademe důraz na pohybovou kultivaci našich absolventů. Zároveň tam bude i prostor pro takzvané celoživotní vzdělávání. Tím už se dostáváme k veřejnosti a k hudební fakultě, protože i pro ni tam bude prostor,“ představil pro server iRozhlas plány dosluhující rektor Petr Michálek.
Kromě toho by to umožnilo rychleji zlepšit stav budovy, který je podle Michálka zanedbaný. To město vysvětluje tak, že právě kvůli jednání o prodeji nyní zařizuje jen nejnutnější opravy, a ne nějaké významnější investice. „Rozhodnuto zatím není, nicméně na červnové schůzi rady města byl již odsouhlasen záměr budoucího prodeje pozemků, kde se rektorát nachází,“ poukazuje Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení magistrátu.
Jak vše dopadne, závisí i na penězích. Nákup a oprava vyjdou odhadem na 500 až 700 milionů korun, pomoci by mohl stát. „Ministerstvo školství má speciální investiční program, který bude vypisovat právě v roce 2026,“ upozorňuje Michálek.
Jeden háček tu však je. Kromě rektorátu se v budově nacházejí také městské byty, kde sídlí asi třicítka nájemníků. Ti jsou v současné době v nejistotě, plány JAMU na úpravu budovy totiž s nimi v budoucnu nepočítají. Město je uklidňuje. „Při změně vlastnictví budovy zůstane nájemní vztah k bytům zachován v nezměněném rozsahu. Pokud by byla dohoda mezi městem a JAMU taková, že nemovitost bude předána vyklizená, pak samozřejmě zajistíme nájemcům náhradní bydlení,“ ubezpečuje Obalilová.