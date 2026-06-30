Klempar, jenž si odpykává doživotí za vraždu v Praze, podal ústavní stížnost

Alexandr Klempar, jenž si odpykává doživotní trest za vraždu v Praze, podal ústavní stížnost. Podle pravomocného verdiktu na Žižkově ubodal bývalou partnerku v přítomnosti dvou jejích dětí a vážně zranil její spolubydlící, jež skončila na invalidním vozíku. Stížnost podal v první polovině června. Zatím o ní není rozhodnuto, řekla ČTK mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
Motivem činu byla podle verdiktu žárlivost a pomsta. Klempar měl k bývalé partnerce majetnický vztah přesahující meze běžné žárlivosti. "Zavrženíhodnost činu je mimořádně vysoká, překračuje obvyklý rámec nejbrutálnějších vražd," uvedl loni v únoru předseda senátu Vrchního soudu v Praze Petr Smrž.
Pachatel čin nepopíral, ale tvrdil, že si na útok nepamatuje. "Strašně moc mě mrzí, co se stalo. Chci, aby mě soud pochopil v jedné věci - já jsem s ní žil, měl jsem s ní dítě, ona mi lhala, nedávala mi kluka, vymlouvala se," prohlásil. Družka mu nicméně syna půjčovala - hlídal ho i bezprostředně před vraždou.
Klemparovo dovolání letos v lednu odmítl Nejvyšší soud. Potvrdil, že nešlo o vraždu v afektu, ale surový čin spáchaný ze msty a s rozmyslem. "Jednání obviněného vykazuje zcela zjevné znaky promyšlenosti a plánovitosti," uvedl Nejvyšší soud.
Na obě ženy Klempar zaútočil v jejich bytě 24. srpna 2023. Deset dní předtím vyšel z vězení, kde byl na rok za prodej drog. Bývalé družce zasadil kuchyňskými noži řadu ran do celého těla. Její kamarádce proťal míchu a způsobil ochrnutí. Poté z bytu odešel se svým devítiměsíčním synem, kterého předal známému a zavolal na sebe policii.
Z vězení předtím Klempar matce dítěte odeslal stovky zpráv z mobilního telefonu, který si tam opatřil. Zjistil totiž, že si během jeho pobytu za mřížemi našla jiného partnera. Vyhrožoval jí smrtí, ublížením na zdraví a tím, že ji "připraví o všechno". Její spolubydlící měl za zlé to, že jeho bývalé partnerce v novém vztahu nezabránila.