Klentnice na Břeclavsku začala s přestavbou Sirotčího hrádku na Pálavě

Klentnice na Břeclavsku zahájila první etapu přestavby zříceniny Sirotčího hrádku, která je vyhledávaným turistickým cílem. Letos má odborná firma stabilizovat korunu zříceniny a vybudovat dřevěnou vyhlídku v úrovni prvního patra hradu. Náklady na první etapu jsou přibližně 600.000 korun, převážnou část obec získala od Jihomoravského kraje. ČTK to řekl starosta Klentnice Vladimír Slačík (22plus pro Klentnici). Dodal, že by bylo dobré, aby lidé návštěvu hrádku odložili až na dobu po skončení oprav.
"Práce začaly už na konci srpna, nyní je na hrádku lešení, které bude sloužit jako dopravní cesta pro materiál. Kvůli bezpečnosti by bylo lepší, aby lidé návštěvu Sirotčího hrádku odložili na jindy. Práce by měly skončit ještě letos," konstatoval Slačík.
Část peněz pochází také z veřejné sbírky, ve které obec vybrala přes 70.000 korun. Sbírka je otevřená i nadále, protože první etapou by revitalizace skončit neměla.
"Ze zřícenin na Pálavě je jediný Sirotčí hrádek v majetku obce. Celkový rozpočet na revitalizaci je asi 4,8 milionu korun v cenách loňského roku. Vývoj dalších etap bude záležet na dostupnosti financování, vzhledem k rozpočtu obce jsme v podstatě závislí na dotacích," uvedl starosta.
Klentnice, která je asi čtyři kilometry od Mikulova, má 513 obyvatel. Každoročně hospodaří s příjmy okolo 20 milionů korun.