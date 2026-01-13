Lidé upozornili policii na kličkující auto, jeho řidič prokládal pivo vodkou

Hned několik řidičů znepokojilo auto, které v neděli odpoledne podivně kličkovalo na frekventované silnici mezi Blanskem a Lipůvkou. Přivolaní policisté vůz zastavili a jeho šoférovi naměřili přes čtyři promile alkoholu. Padesátník přiznal, že od rána popíjel pivo s vodkou.

Osobní vůz kmital po celé šířce silnice, tedy i v protisměru, kde ohrožoval ostatní řidiče. Několik z nich kvůli tomu volalo na tísňovou linku policie.

Vyslané hlídce se podařilo nebezpečné auto zastavit na autobusové zastávce nedaleko Svinošic. Padesátiletý řidič na otázku, zda před jízdou pil, odpověděl „ne“. Dechová zkouška mu však opakovaně naměřila přes čtyři promile alkoholu. Následně šofér přiznal, že od rána prokládal pivo vodkou.

Tři promile za volantem dvakrát během týdne. Šofér měl lahev vodky i v autě

„Policisté proto muži na místě zadrželi řidičský průkaz a na další cestu za volantem už mohl zapomenout. O odvoz domů se nakonec musela postarat rodinná příslušnice, která na místo kontroly dojela,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Řidiče bude policie stíhat pro ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až roční vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení.

Náměstí Míru se na několik dní proměnilo v rušné filmové kulisy. Prostor včetně jeho dominanty, baziliky svaté Ludmily, obsadil filmový štáb natáčející dobový snímek. Na místě je rozmístěno velké...

vydáno 13. ledna 2026  15:06

