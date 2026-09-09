Klimatolog: Krajině chybí za loňský a letošní rok až stovky milimetrů srážek

České krajině chybí za loňský a letošní rok stovky milimetrů srážek proti průměru, který napršel v letech 1991 až 2020. Například standardně suché jižní Moravě loni chybělo do průměru 50 milimetrů a letos do konce srpna činí deficit 149 milimetrů. Průměrně tak každý měsíc chybí deset milimetrů, tedy deset litrů, které naprší na metr čtvereční. Na sousední Vysočině je deficit ještě vyšší, podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) chybí 304 milimetrů. Negativní vodní bilanci v krajině ještě umocnilo horké letní počasí, které zvyšuje vypařování vody, řekl ČTK klimatolog z CzechGlobe a ČHMÚ Pavel Zahradníček.
Česko zažívá další dlouhou suchou epizodu, s mimořádně dlouhou a intenzivní se potýkalo v letech 2015 až 2020. Ta nynější začala de facto po povodních v září 2024. "Kdy a jakým způsobem se podaří tento deficit dorovnat, nedokážeme předpovědět. Ale středoevropské klima má tendenci ke kompenzacím. Obvykle po epizodě sucha nastává vlhká epizoda, předchozí sucho ukončily povodně," poznamenal Zahradníček.
Podle střednědobé předpovědi Evropského centra pro střednědobou předpověď mají být podzimní měsíce spíše teplejší, než je průměr, a srážek má být průměrně či podprůměrně. Sucho by tak z české krajiny jen tak neustoupilo a záleželo by na průběhu zimy, jak moc se bude Česko potýkat se suchem i nadále.
Podprůměrné množství srážek začalo padat prakticky po povodních v roce 2024. V loňském roce v Česku napršelo v průměru 571 milimetrů, o 113 pod průměrem. V krajích se úhrny pohybovaly mezi 76 a 91 procenty průměru. Letošek je na déšť ještě skoupější. Do konce srpna činí průměr 351 milimetrů, napršelo však o 134 milimetrů méně. Na jižní Moravě to bylo jen 247, v Libereckém například 474, ale i v něm chybí 106 milimetrů proti průměru.
Teplotně bylo letošní léto druhé nejteplejší od roku 1961 s velmi vysokým počtem tropických dnů, které zvyšují výpar. "Celkový úhrn srážek se výrazně nemění, i když jsou sušší a vlhčí roky. Tím, že se ale zvyšuje průměrná teplota, se výpar zvyšuje, takže krajina je sušší, než bývala se stejným množstvím srážek v minulosti. Modely do budoucna předpokládají, že se úhrn srážek sice mírně zvýší, ale ještě výrazněji se bude oteplovat," řekl Zahradníček. Zmínil také to, že se mění distribuce srážek. Méně jich padá na jaře a více v létě v podobě bouřek či přívalových dešťů, ubývá dnů se srážkami.