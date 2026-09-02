Klimatolog:Tolik tropických nocí jako letos a na takovém území ČR dosud nezažila

Tolik tropických nocí jako letos a na tak velké části území Česko dosud v historii měření nezažilo. Letošní extrémně vysoké letní teploty, které často přesahovaly 35 stupňů Celsia, způsobily, že teplota v noci poté mnohdy přesahovala 20 stupňů. A to i v oblastech, které na něco takového nebyly zvyklé. Minimálně jedna tropická noc se objevila na 40 procentech území, řekl ČTK klimatolog z CzechGlobe a Českého hydrometeorologického ústavu Pavel Zahradníček.
Jen dvakrát se přitom podle něj po roce 2000 stalo, že se alespoň jedna tropická noc objevila zhruba na 20 procentech území, jinak to bylo vždy méně.
"Tropické noci jsou velmi negativním fenoménem a mohou negativně dopadat na zdraví lidí. Při vysokých nočních teplotách si totiž tělo nedokáže řádně odpočinout a zregenerovat. V obydlích se drží obvykle i při větrání podstatně vyšší teplota," zdůraznil Zahradníček. Člověk se tak do dalšího horkého dne, který je pro organismus velkou zátěží, budí již unavený.
Tropické noci byly v Česku v minulosti poměrně vzácným jevem, lidé je zažívají intenzivněji až v posledních 15 až 20 letech. Nejvíce ve větších městech, kde se klimatická změna a oteplování kombinuje s fenoménem tzv. tepelného ostrova. Umělé povrchy ulic, střechy a zdi domů totiž chladnou mnohem pomaleji a v noci sálají teplo do okolí. "V centru Prahy proto bylo v posledních 30 letech tropických nocí patnáctkrát více než v letech 1961 až 1990. Tropické noci tak umocňují intenzitu a následně dopady horké vlny," uvedl Zahradníček.
Český hydrometeorologický ústav v úterý uvedl, že letos bylo zaznamenáno 35 tropických nocí, tedy takových, kdy bylo více než 20 stupňů alespoň na jedné stanici. Dosud nejvíc jich bylo v roce 2015, a to 34. Podle mapového znázornění na webu Vlny veder, který spravuje ústav CzechGlobe, jich bylo nejvíce v centru Prahy a Brna, ale šest a více jich bylo například také v části Znojemska, Břeclavska a Hodonínska, v širším okolí Brna, na Hané, v některých místech v Polabí a Podkrušnohoří. Mezi třemi a pěti tropickými nocemi bylo ale také například v severozápadní části Šumavy.
Vzhledem k tomu, že klimatologové na základě modelů předpokládají, že průměrný počet tropických dnů v tomto století dále poroste, lze předpokládat, že se může zvyšovat i počet tropických nocí.