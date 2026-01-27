Jachtaři pod Pálavou přišli o polovinu zázemí, obec dala pozemky klubu z Čech

Karolína Kučerová
  6:12aktualizováno  6:12
Zmařené investice, propouštění a možná méně soutěží. Břeclavští jachtaři musejí na Nových Mlýnech ustoupit klubu se sídlem poblíž Prahy. Ten obci za využití jejích pozemků u nádrže totiž nabídl více peněz. Polovinu zázemí původního nájemce mu tak k začátku roku přiklepli.
Fotogalerie4

Plachetnice | foto: Matěj Smlsal, iDNES.cz

Na obecních pozemcích u břehu Dolní novomlýnské nádrže ještě před více než 20 lety nebylo téměř nic – až na skládku plnou odpadu, včetně lednic nebo praček. To se změnilo poté, co prostory do pronájmu získal YachtClub Dyje Břeclav.

Nepořádek odstranil, místo zrekultivoval, vybudoval zázemí a až doposud poskytoval prostor stovkám jachtařů. Pravidelně pořádal i mnoho republikově a celosvětově významných závodů. Kromě toho tam v sezoně funguje mezi turisty oblíbený kemp. Svou činnost ale bude nyní muset z velké části omezit, přišel totiž o polovinu areálu.

Začátkem roku klubu vypršela dvacetiletá nájemní smlouva, nové se i přes snahu nedočkal. Místo toho ji obec Pavlov na Břeclavsku uzavřela s jiným sportovním klubem, TJ Sailing Pálava, který sídlí nedaleko Prahy. Rozhodli o tom zastupitelé na zasedání v druhé půli prosince.

Nemohli jsme jinak, hájí se obec

Zásadním faktorem pro výběr nového nájemce byly peníze. „Doposud se cena nájmu pohybovala okolo 550 tisíc korun ročně, nová nabízená částka YachtClubem byla 1 055 000 korun. Druhý zájemce však nabídl 1 750 000 korun. Rozdíl byl tedy obrovský,“ porovnal na zasedání místostarosta Pavel Müller (nez.).

Podle vedení obce neměli zastupitelé podle zákona jinou možnost než přistoupit na výhodnější nabídku. „Věřím, že vše bylo precizně vyřešeno ku prospěchu obce. Bylo konstatováno, že oba uchazeči splnili kvalifikační kritéria, ale v případě rozhodnutí ve prospěch nižší nabídky bychom porušili zákon, podle kterého máme jednat jako správní hospodáři. Způsobili bychom obci finanční škodu,“ upozornil zastupitel Pavel Krška (nez.).

Na Nových Mlýnech povolí poprvé motorové lodě. Místní se děsí hluku

Místopředseda YachtClubu Stanislav Hrdlička a další jeho členové tomuto rozhodnutí odporovali a snažili se, aby jej obec přehodnotila. „Byli jsme dobrými partnery, vždy jsme včas a řádně hradili závazky a odváděli poplatky. Proč preferujete partnera, který je bez vazeb na místní komunitu?“ ptal se na zasedání Hrdlička s tím, že bude pro obec navíc velkou zátěží vyplacení náhrady za majetek, který v místě klub roky budoval a rekonstruoval.

Odhadem by se mělo jednat o nižší desítky milionů korun. „Konkrétní částku zatím nevíme, ale s jistotou mohu říct, že jednotky to nebudou. Nyní jsme zadali zpracování znaleckého posudku,“ upozornil.

Vedení Pavlova se k situaci na dotazy iDNES.cz odmítlo vyjádřit, na zastupitelstvu avizovalo, že i tak se volba druhého nájemce obci vyplatí.

Klubu se omezily možnosti rozvoje

Klubu proto nezbývá nic jiného než rozhodnutí zastupitelstva přijmout. „Nová nájemní smlouva zatím není zveřejněná, ale jakmile bude, můžeme proti ní maximálně zaujmout nějaké negativní stanovisko,“ posteskl si Hrdlička.

Současný stav bude mít podle něj nezanedbatelný dopad na provoz kempu i klubu, jenž čítá okolo 170 členů. Všichni mohou zůstat, musejí však počítat s omezeným provozem. Problémem budou například inovace a další rozvoj, klub totiž přijde o možnost získat některé dotace od kraje i státu pro rozvoj cestovního ruchu.

„Už jsme navíc na některé investiční záměry v rámci dotačních programů vypracovali projektové dokumentace a podobně. Budeme to muset zrušit, což pro nás představuje zbytečně vynaložené peníze,“ konstatoval Hrdlička.

Na Brněnské přehradě houstne provoz, parníkům překážejí hlavně paddleboardy

Obavy panují i o závody. Klub ročně pořádal vícedenních soutěží až desítku, přičemž v minulosti se tam konalo i mistrovství světa. Zda bude v této činnosti pokračovat, není zatím zřejmé. „Nebudeme mít kde ubytovat účastníky a další lidi, kteří kvůli soutěži přijedou. Na pozemcích, které nám zbyly, máme sice základní infrastrukturu potřebnou k závodům, ale na obecních jsme měli inženýrské sítě nebo přípojky pro karavany či obytná auta,“ vysvětlil Hrdlička.

O práci přijdou handicapovaní

Nový nájemce, TJ Sailing Pálava, však míří k tomu, aby závody přebral. Oba kluby se specializují na vodní sporty, k nimž jsou pozemky určené, v jeho případě jde zejména o kitesurfing, jízdu po vodě na speciálním prkně za využití tažného draka. Chce ale rozvíjet vodní sporty obecně, včetně jachtingu. „Fungovat tu budou sportovní kempy, tréninkové programy a komunitní akce,“ nastínilo vedení klubu.

Spolupráci s YachtClubem vnímá jako důležitou součást provozu. Ostatně je to i jednou z podmínek nové nájemní smlouvy. „V žádném případě nechceme nic ničit, proto tato podmínka. Nedovedu si představit, že vaše působení (YachtClubu – pozn. red.) v areálu úplně zhasne,“ ubezpečil na zasedání místostarosta.

Češi se vrhli na jachtaření. Roste i zájem o kapitánské zkoušky

Stejně tak by nový nájemce mohl pomoci přebrat některé zaměstnance. Hrdlička upozornil na to, že se po celou dobu klub snažil dávat prostor i lidem s různými postiženími. V současné chvíli jich zaměstnává sedmnáct, část z nich bude muset propustit.

„Jedná se buď o invalidní osoby, nebo lidi pár let před důchodem, včetně některých našich bývalých členů. Zastávali například práci na recepci nebo se starali o údržbu areálu. To bylo ale právě z velké části na pozemcích, o které přijdeme. Obávám se, že i vzhledem k ne příliš dobré dopravní dostupnosti nebude pro propuštěné jednoduché nalézt si jinou práci,“ nastínil Hrdlička s tím, že podle jeho informací by nový nájemce zvládl přebrat pouze jednoho či dva tyto pracovníky. To oba kluby teprve řeší.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

GALERIE: Ministerstvo vnitra draží zabavené veterány, v nabídce je Corvette z roku 1959 i Mustang z roku 1967

Veterán Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 zabavili policisté, nyní míří do...

Ministerstvo vnitra oznámilo, že nabídne veřejnosti k online dražbě dva vzácné veterány, které policie zabavila v souvislosti s trestnou činností. Výtěžek z prodeje má putovat na odškodnění...

27. ledna 2026

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Neviditelná práce, která drží Prahu v chodu: Jak se mění úklid bytových domů

27. ledna 2026  7:20

Vážně nemocný chlapec podstupuje průlomovou léčbu. Chci být youtuber, přeje si

Malý Adam z Olomouce statečně vzdoruje vážné nemoci. Má rád zábavu i nové...

Adámek z Olomouce byl jedním z prvních dětí s mukopolysacharidózou (MPS) čtvrtého typu v České republice, u nichž se podařilo prosadit léčbu – enzymatickou terapii. Pro rodiče šlo o životní...

27. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jachtaři pod Pálavou přišli o polovinu zázemí, obec dala pozemky klubu z Čech

Plachtili jsme na lodi Sunway.

Zmařené investice, propouštění a možná méně soutěží. Břeclavští jachtaři musejí na Nových Mlýnech ustoupit klubu se sídlem poblíž Prahy. Ten obci za využití jejích pozemků u nádrže totiž nabídl více...

27. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Pamatujete si na kapesní kompaktní fotoaparáty? Zabily je mobilní telefony

První digitální kompakty měly už displeje, některé výklopné.

Vešly se do kapsy a byly vždy po ruce. Nebyly náročné na obsluhu. V mnoha případech nahradily „dospělý“ foťák. Průkopníkem zmenšených fotoaparátů byla firma Olympus. Na sklonku šedesátých let přišla...

27. ledna 2026

Odborníci opravili „necelý“ Muchův obraz. Vyříznutý kus kdysi malíře rozčílil

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.

V plném lesku a kráse mohou návštěvníci muzea v Mostě opět obdivovat monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon. Ve druhé polovině 30. let minulého století...

27. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje dostavět celé okruhy

Terminál Smíchov

Až 50 tisíc rezidentů v Letňanech, 20 tisíc na území bývalého Nákladového nádraží na Žižkově nebo 11 tisíc na Rohanském ostrově. V Praze vzniká celá řada kompletně nových čtvrtí, které do oblasti...

27. ledna 2026  4:32

ÚS rozhodne o stížnosti ženy kvůli odloženému trestnímu oznámení na partnera

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která podala trestní oznámení na bývalého partnera. Podle oznámení ji muž týral a znásilnil....

27. ledna 2026,  aktualizováno 

Festival komedie v Pardubicích vyhrála hra Něha, uspěl i muzikál

Festival komedie v PardubicĂ­ch vyhrĂˇla hra NÄ›ha, uspÄ›l i muzikĂˇl

Grand festival komedie v Pardubicích vyhrálo představení Něha v podání Divadla v Dlouhé z Prahy a stalo se Komedií roku 2025. Východočeské divadlo pořádalo 26....

26. ledna 2026  21:35,  aktualizováno  22:14

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.