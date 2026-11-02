Kvůli stabilizaci hospodaření pošle Jihomoravský kraj svým dvěma nemocnicím příspěvek. Břeclavská nemocnice dostane na zlepšení finanční situace navíc 23 milionů korun, nemocnice v Ivančicích na Brněnsku získá 35 milionů korun. Vyplývá to z důvodové zprávy k bodu, který dnes schválili krajští zastupitelé.
Břeclavská nemocnice letos v prvním pololetí hospodařila podle materiálu k bodu se ztrátou 52,8 milionu korun. Na nepříznivém hospodářském výsledku se projevilo zdražování zdravotnického materiálu a zvýšená výkonnost chirurgického a ortopedického oddělení. "Významnou oblastí nárůstu nákladů jsou rovněž osobní náklady. Ty byly navýšeny mimo jiné v souvislosti s přeřazením některých zaměstnanců do 13. platové třídy," uvádí materiál. Ačkoli nemocnice letos očekává zvýšení výnosů od zdravotních pojišťoven o zhruba 61 milionů korun, nepokryje to zvýšení osobních nákladů a růst cen, stojí v materiálu.
Ivančická nemocnice je podle důvodové zprávy v nepříznivé finanční situaci kvůli dodatečným závazkům, které vyplývají z vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za loňský rok. "Na základě vyúčtování jednotlivých zdravotních pojišťoven vznikla Nemocnici Ivančice povinnost uhradit zdravotním pojišťovnám srážky v celkové výši 32 milionů korun," zdůvodňuje materiál. Nemocnice musí také vrátit dotaci asi 4,81 milionu korun. Protože ale letos hospodaří se ztrátou, nemá dostatek peněz na úhradu, uvádí důvodová zpráva.
Břeclavská a ivančická nemocnice patří mezi devět krajských zařízení. Další jsou ve Znojmě, Kyjově, Tišnově, Vyškově, Hodoníně, Letovicích a Hustopečích.