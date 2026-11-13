Veletrh Kniha Brno naplní tři dny na brněnském výstavišti literárním programem

V pavilonu E brněnského výstaviště začíná dnes třetí ročník knižního veletrhu Kniha Brno. Tři dny naplní v sedmi sálech besedami i autogramiádami s více než 250 autory, své knihy bude nabízet přes 100 nakladatelů a vystavovatelů. Pořadatelé největšího knižního veletrhu v Brně očekávají, že padne návštěvnický rekord z loňska, kdy přišlo 15.000 návštěvníků.
Dnešní dopoledne je na veletrhu určené pro školy, děti se setkají například s ilustrátory Pavlem Čechem a Adélou Stopkou, spisovatelkami Markétou Macháčovou nebo Klárou Smolíkovou a mohou se zúčastnit několika kvízů, workshopů a soutěží.
Program v sedmi sálech zahájí ve 14:00 herci Městského divadla Brno s inscenací nazkoušenou přímo pro Knihu Brno a začnou besedy pro dospělé. Jedním z vrcholů dnešního programu je Diplomatická talk show s britským velvyslancem v Česku Mattem Fieldem, která začne v 17:00 v hlavním sále E1.
Největší koncentrace slavných jmen v programu připadá na sobotu, ať už jde o autorku romantasy Penn Coleovou, spisovatelku Karin Lednickou, manžele Anderse a Anette de la Motteovy nebo básníka J. H. Krchovského.
Součástí veletrhu bude také festival Česká vlna brněnského nakladatelství Host, které přiveze čtyři desítky autorů, mezi nimi Petru Dvořákovou, Michala Sýkoru nebo Markétu Hejkalovou. Nakladatelství také v neděli v poledne pokřtí Velký atlas brněnských pověstí a strašidel, který připravili Kateřina Tučková, Stanislav Biler a Michal Konečný.
V sobotu a v neděli se v pavilonu E koná také příbuzná akce Comic Con Brno & Junior. Vstupenky na Knihu Brno lze koupit zvlášť, neumožňují ale vstup na Comic Con, naopak vstupenky na Comic Con platí i na Knihu Brno.