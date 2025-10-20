„Tam mordýři só skovaní.“ Redaktorka iDNES.cz vydala knihu o brněnských zločinech

S podtitulem O děsivých osudech, vraždách a explozích knihu vydalo nakladatelství Druhé město a je v ní sebráno 33 skutečných mordýřských příběhů, jež zhruba před sto lety přitahovaly největší pozornost senzacechtivého diváctva v soudních síních, na popravištích i na stránkách dobového tisku.
Na iDNES.cz tyto morytáty vycházely od ledna do srpna 2024 i s bohatou fotodokumentací, plánky či výstřižky z novin a soudních spisů. Kniha přináší rovněž řadu fotografií i zasvěcenou předmluvu historika Michala Konečného, který se především brněnským dějinám dlouhodobě věnuje.
„Dobový tisk, dnes už poměrně pohodlně přístupný v on-line knihovnách, se stal velmi častým a nesmírně zajímavým zdrojem mé cesty do krvavé historie,“ podotýká autorka knihy.
Venkovanka se dostala do spárů kuplíře, zavraždil ji fanatický bratr
„Výběr kauz se odvíjel od míry sledovanosti a dozvuku těchto událostí. Kde to je možné, věnuji se i pochybením a omylům v tisku, který na tehdejší možnosti pracoval neskutečně rychle, ale často s chybami. Jinde poukazuji i na některé soudní rozsudky, jež se rovněž, zvlášť s odstupem času, nezdají být neomylné,“ dodává.
Setkání s autorkou se tento týden odehraje v rámci Velkého knižního čtvrtku 23. října od 17. hodiny ve foyer brněnské Knihovny Jiřího Mahena v Kobližné ulici. Více však bude Jana Soukupová číst ze své knihy tamtéž, ale v sále v 5. patře, a to v úterý 25. listopadu od 17:30.