Kniha v šalině spojuje Halloween, knihy a tramvaje ve dvou tematických jízdách

Dvě literární jízdy tramvají se strašidelnou tematikou mohou lidé zažít v poslední říjnový den v Brně. Veletrh Kniha Brno, nakladatelství Host, brněnský dopravní podnik a Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) připravily dvě tematické jízdy s knihami Velký atlas brněnských pověstí a strašidel a Krvavý Bronx. Obě jízdy začínají na Mendlově náměstí a je třeba se na ně registrovat, informovali pořadatelé v tiskové zprávě.
Dopolední jízda s připravovanou knihou Velký atlas brněnských pověstí a strašidel je určená pro rodiny s dětmi. Samotné pověsti budou číst a hrát studenti JAMU, na palubě ale pojedou také autoři Kateřina Tučková a Michal Konečný. Hodinu trvající jízda tramvají typu Drak začne na Mendlově náměstí a povede okolo brněnského centra.
Večerní jízda od 19:00 vychází z knihy Krvavý Bronx vydané v roce 2020. Vydá se na Cejl, do čtvrti přezdívané brněnský Bronx. Na základě černé kroniky z 19. století vzniklo 16 povídek autorů a autorek nakladatelství Host a Druhé město. Svá díla představí Kateřina Tučková a Petra Dvořáková.
"Šalina k Brnu patří stejně jako drak na Staré radnici, tak jsme do ní pozvali knihy. Chceme ukázat, že čtení může být pořádný zážitek, a pozvat na veletrh i ty, kdo by za knihami na výstaviště sami nevyrazili. Letos jedeme poprvé, a pokud se to osvědčí, rádi z Knihy v šalině uděláme tradici,“ uvedl manažer veletrhu Kniha Brno Pavel Koutský. Samotný veletrh se uskuteční v polovině listopadu.
Nakladatelství Host, které letos slaví 30 let od svého vzniku, na veletrhu Kniha Brno uspořádá svůj literární festival Česká vlna, který se dosud konal v Praze. Mimořádně jej navíc prodlouží z jednoho dne na tři.
Každá z literárních jízd inspirovaných svátkem Halloween, tedy anglosaskou obdobou Dušiček, má 50 míst a lidé kromě registrace potřebují také platnou jízdenku na MHD.