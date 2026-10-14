Koalice v Mikulově se zatím nerýsuje, volby vyhrálo Pro Mikulov se šesti mandáty

Komunální volby v Mikulově na Břeclavsku změnily rozložení sil v zastupitelstvu. Hnutí ANO, které v roce 2022 zvítězilo s téměř 24 procenty hlasů a mělo sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, letos skončilo třetí s 12 procenty hlasů a třemi mandáty. Zvítězilo hnutí Pro Mikulov, které získalo 21 procent hlasů a šest zastupitelských mandátů. Vyjednávání o budoucí koalici ve městě pokračují, řekla ČTK lídryně Pro Mikulov Silvie Pelant Janatová.
"Některá jednání už máme za sebou, ale některé strany se zastupitelským mandátem zatím navzájem ještě nejednaly. Situace se mění každou hodinou a zatím není jasno. Nebráníme se jednání s žádnou ze stran, které mandát v zastupitelstvu získaly," řekla ČTK Pelant Janatová.
Hnutí Pro Mikulov v končícím volebním období v zastupitelstvu nebylo, v zastupitelstvu působilo od roku 2018 a mělo čtyři zastupitelské mandáty.
Čtyři mandáty získala v letošních komunálních volbách druhá ODS, která byla ve vedení města 16 let do roku 2022. Letos získala 14,67 procenta hlasů. Po třech mandátech má shodně hnutí Náš Mikulov s 13,44 procenta hlasů a ANO s 12,35 procenta. V zastupitelstvu zasednou také dva zastupitelé za STAN s podporou TOP 09, po jednom mandátu mají Piráti, KDU-ČSL a Správná volba Mikulov. Poprvé v novodobé historii Mikulova v zastupitelstvu nemají žádný mandát komunisté.