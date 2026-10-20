Koaliční dohodu v Kyjově podepsala čtyři uskupení, starostou má být Fridrich

Koaliční dohodu v Kyjově na Hodonínsku podepsali zástupci uskupení Pro Kyjov, Kyjovjáků, Kyjov má na víc a Naši. Strany o tom informovaly na sociálních sítích. Na starostu navrhnou volebního lídra uskupení Pro Kyjov Lukáše Fridricha. Místostarostkou by se měla stát Romana Škarecká za Kyjovjáky a druhým místostarostou Matěj Černý z uskupení Naši. Koalice bude mít 12 členů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Do opozice míří vítěz voleb Sedmadvacítka nezávislých a ODS.
"Zachování dvou místostarostů nepřinese oproti současnému stavu žádné další náklady. Naopak, náš slib šetřit a zefektivnit fungování města platí. Snížíme počet členů výborů a komisí, některé komise sloučíme a ty nečinné zrušíme," uvedli zástupci uskupení Pro Kyjov.
Pro Kyjov bude v radě města zastupovat také Petr Valihrach, Kyjovjáky Roman Kouřil, uskupení Naši Martina Černá a za Kyjov má na víc v radě usedne Pavel Berka.
Fridrich dnes ČTK řekl, že kromě reorganizace komisí a výborů bude pro novou koalici úkolem také zmonitorovat reálný stav rozpracovaných projektů. "Největší záležitostí je bývalá mlékárna a bytová výstavba, chceme zjistit, v jaké je to fázi. K diskuzi bude také zachování nebo zbourání starého pivovaru," nastínil Fridrich.
Volby v Kyjově vyhrála Sedmadvacítka nezávislých vedená místostarostou Danielem Čmelíkem. V pozici lídra Sedmadvacítky nezávislých vystřídal dlouholetého starostu Kyjova Františka Lukla, jenž se po 20 letech ve funkci rozhodl na pozici už nekandidovat. Odůvodnil to prací pro kraj, kde působí jako náměstek hejtmana, i tím, že chce mít více času na rodinu. Na kandidátce letos obsadil třetí místo.
V roce 2022 volby v Kyjově vyhrála také Sedmadvacítka nezávislých. Koalici utvořila s ODS. Podle dat Českého statistického úřadu přišlo letos v Kyjově k urnám 48,94 procenta oprávněných voličů.