Koaliční smlouvu v Brně-střed podepsala čtyři uskupení, starostou bude Chvátal

Koaliční smlouvu v městské části Brno-střed pro nadcházející volební období dnes podepsali zástupci vítězného volebního uskupení Lidovci a STAN, ODS a TOP 09, Zelení a Žít Brno a Piráti a Fakt Brno TU!. V zastupitelstvu o 45 členech bude mít koalice 37 hlasů. Starostou bude podle koaliční smlouvy Filip Chvátal (KDU-ČSL). Ve funkci vystřídá Vojtěcha Mencla (ODS), který městskou část vedl posledních osm let. V opozici skončí hnutí ANO a SPD. Ustavující zasedání zastupitelstva je v plánu 18. listopadu.
Dosavadní koalici na radnici Brna-střed tvořily ODS s TOP 09, ANO a KDU-ČSL se STAN. Měla 30 mandátů.
"Koaliční jednání probíhala velice dobře. Naše programové priority se týkají obnovy zeleně, výstavby nových parků, obnovy bytového fondu či podpory školství," uvedl Chvátal. Místostarostkou bude Jasna Flamiková (Zelení), připadne jí životní prostředí, adaptace městské části na klimatickou změnu, rozvoj volnočasové infrastruktury a památková péče. Další místostarosta Vojtěch Mencl (ODS) bude mít na starosti výstavbu a územní rozvoj. Obchod a služby připadnou místostarostovi Liboru Zabloudilovi (STAN), gesci bytové politiky či bezbariérovosti dostane místostarosta Martin Vrubel (KDU-ČSL).
Post radního pro dopravu získají Piráti, bude jím Filip Havlíček. Radním pro turistický ruch bude Petr Kalousek (Žít Brno). Rozpočet a ekonomiku pod sebou bude mít radní Martin Brym (TOP 09), školství připadne Karlu Mikulovi (STAN). Radním pro kulturu a sport bude Tomáš Juriga (STAN), radním pro informatiku Jiří Hofr (KDU-ČSL).
Podle dosavadního starosty Mencla složení koalice odpovídá výsledkům voleb. "Jsem rád, že budeme pokračovat se spolupráci s KDU-ČSL a STAN, se kterými jsme tady osm let připravovali a realizovali řadu projektů. Máme připraveno několik zajímavých projektů do budoucna, ať už v oblasti školství, bydlení nebo životního prostředí," řekl ČTK Mencl.
"Ta shoda byla napříč politickým spektrem. Je potřeba říct, že máme opravdu hodně politických subjektů, i pro mě to bylo překvapením, že jsme se byli schopni shodnout na všech programových prioritách," řekl Chvátal.
Lidovci v říjnových volbách získali 27 procent hlasů a 14 mandátů. Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS s TOP 09 se ziskem 17,84 procenta hlasů a devíti mandátů. Třetí Zelení a Žít Brno mají také devět křesel, pět mandátů připadlo Pirátům a Fakt Brno TU! na pátém místě. Hnutí ANO, které bude v opozici, skončilo čtvrté se ziskem šesti mandátů. Dvě křesla připadla SPD.