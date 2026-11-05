Koaliční smlouvu v Brně-střed podepsala čtyři uskupení, starostou bude Chvátal

Koaliční smlouvu v městské části Brno-střed pro nadcházející volební období dnes podepsali zástupci vítězného volebního uskupení Lidovci a STAN, ODS a TOP 09, Zelení a Žít Brno a Piráti a Fakt Brno TU!. V zastupitelstvu o 45 členech bude mít koalice 37 hlasů. Starostou bude podle koaliční smlouvy Filip Chvátal (KDU-ČSL). Ve funkci vystřídá Vojtěcha Mencla (ODS), který městskou část vedl posledních osm let. V opozici skončí hnutí ANO a SPD.
Dosavadní koalici na radnici Brna-střed tvořily ODS s TOP 09, ANO a KDU-ČSL se STAN. Měla 30 mandátů.
"Koaliční jednání probíhala velice dobře. Naše programové priority se týkají obnovy zeleně, výstavby nových parků, obnovy bytového fondu či podpory školství," uvedl Chvátal. Místostarostkou bude Jasna Flamiková (Zelení), dalšími místostarosty budou Vojtěch Mencl (ODS), Libor Zabloudil (STAN) a Martin Vrubel (KDU-ČSL).
"Ta shoda byla napříč politickým spektrem. Je potřeba říct, že máme opravdu hodně politických subjektů, i pro mě to bylo překvapením, že jsme se byli schopni shodnout na všech programových prioritách," řekl Chvátal.
Lidovci v říjnových volbách získali 27 procent hlasů a 14 mandátů. Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS s TOP 09 se ziskem 17,84 procenta hlasů a devíti mandátů. Třetí Zelení a Žít Brno mají také devět křesel, pět mandátů připadlo Pirátům a Fakt Brno TU! na pátém místě. Hnutí ANO, které bude v opozici, skončilo čtvrté se ziskem šesti mandátů. Dvě křesla připadla SPD.