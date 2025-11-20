Kotě spadlo do pětimetrové šachty, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Sama žena totiž kotěti nedokázala pomoci, šachta byla hluboká pět metrů, takže i strážník se k němu musel slanit. Další kolegové mu seshora radili, jak má zvíře lapit.
„Musíš si čupnout, seš na ni moc velkej, ona je koťátko,“ nabádala ho kolegyně s využitím moravského výrazu pro dřep.
Zachránce uvnitř šachty nakonec podle pokynů dalšího ze strážníků nahnal malého zbloudilce do rohu a lapil do připraveného vaku. Kolegové stojící na chodníku pak vystrašené zvíře vytáhli ven.
Malý kocour následně putoval do útulku. Je jasné, že o něj někdo pečoval, protože měl kolem krku obojek. „Majitele se zatím nepodařilo dohledat,“ dodal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.