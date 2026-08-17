Oblíbené pojízdné stánky s kávou jsou zpět, změnu na první pohled ani nepoznáte

Kateřina Herelová
  13:42aktualizováno  13:42
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Někdejší Kofi-Kofi nahrazuje v Brně nová značka Kofíčko, za níž stojí místní podnikatelka Kateřina Beránková. První dva pojízdné stánky po dvouměsíční pauze najdou Brňané jako v minulosti v přestupním uzlu Česká v centru Brna u hlavního nádraží, postupně jich chce otevřít až devět.
Z Kofi-Kofi je Kofíčko. pojízdná kavárna se vrátila do ulic Brna po dvou měsících, kdy provozovatel předchozí značky Kofi-Kofi, skupina Twist, ukončil provoz. Službu nyní obnovuje brněnská podnikatelka Kateřina Beránková (na snímku vpravo). (17. srpna 2026)
Z Kofi-Kofi je Kofíčko. pojízdná kavárna se vrátila do ulic Brna po dvou měsících, kdy provozovatel předchozí značky Kofi-Kofi, skupina Twist, ukončil provoz. Službu nyní obnovuje brněnská podnikatelka Kateřina Beránková. (17. srpna 2026)
Z Kofi-Kofi je Kofíčko. pojízdná kavárna se vrátila do ulic Brna po dvou měsících, kdy provozovatel předchozí značky Kofi-Kofi, skupina Twist, ukončil provoz. Službu nyní obnovuje brněnská podnikatelka Kateřina Beránková. (17. srpna 2026)
Z Kofi-Kofi je Kofíčko. pojízdná kavárna se vrátila do ulic Brna po dvou měsících, kdy provozovatel předchozí značky Kofi-Kofi, skupina Twist, ukončil provoz. Službu nyní obnovuje brněnská podnikatelka Kateřina Beránková. (17. srpna 2026)
Z Kofi-Kofi je Kofíčko. pojízdná kavárna se vrátila do ulic Brna po dvou měsících, kdy provozovatel předchozí značky Kofi-Kofi, skupina Twist, ukončil provoz. Službu nyní obnovuje brněnská podnikatelka Kateřina Beránková. (17. srpna 2026)
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Čtrnáct let si u pojízdných stánků kupovala kávu jako zákaznice. Když letos z brněnských ulic zmizely, jejich současné majitelce Kateřině Beránkové nechyběl jen oblíbený nápoj.

„Když jsem šla přes město, nebylo to jen o tom dát si kávu. Ta prázdnota na místech, kde vozíky stávaly, byla opravdu hmatatelná. Zkrátka to k Brnu patřilo,“ popisuje brněnská podnikatelka, která se rozhodla, že známá kávová vozítka nenechá jen tak napospas.

S koncem předchozího provozu přitom měla mnohem osobnější zkušenost než běžný zákazník. Beránková byla jednou z franšízantek skupiny Twistcafe Group, pod kterou značka Kofi-Kofi spadá. Do jejích projektů investovala už zhruba před dvěma lety.

Po problémech skupiny přišla o vysokou částku, místo dlouhého řešení pohledávky se však rozhodla vydat jinou cestou – koncept kávových vozíků v Brně sama obnovit pod novou značkou Kofíčko.

„Když někde vidím potenciál a něco považuji za dobré, je proti mojí představě nechat to padnout. Rozhodnutí ale nebylo lehké. Láska k té značce nakonec převážila nad strachem a pochybnostmi,“ vysvětluje dnes již majitelka oblíbených pojízdných stánků s kávou.

Zbyla jen prázdná místa. Populární pojízdné stánky s kávou zmizely z ulic

O osud Kofi-Kofi se začala obávat ve chvíli, kdy viděla problémy dalších firem ze skupiny Twist. Do insolvenčního řízení svou pohledávku ale nakonec nepřihlásila, místo toho věnovala čas obcházení míst, řešení nájmů a uzavírání nových smluv.

„Každý z franšízantů se s tím vyrovnává po svém. Já jsem zvolila cestu soustředit se na něco nového. Přiznávám, že po ztrátě peněz se u mě střídalo zklamání, vztek a lítost. Člověk má ale vždycky na vybranou a já jsem se rozhodla vnímat to jako způsob, jak celou zkušenost obrátit v něco pozitivního,“ přiznává Beránková.

Pomáhá i původní zakladatel

Nový projekt přitom podle ní vzniká prakticky od nuly. Pomáhají jí ale lidé spojení s někdejším Kofi-Kofi. Podporu jí mimo jiné poskytl zakladatel původní značky Igor Slavík, s provozem zase radili bývalí zaměstnanci.

Kofíčko nyní začíná se dvěma stanovišti, podmínky má ale připravené pro devět. „Kdybychom měli lidi, dokážeme hned rozjet devět míst. Vozíky máme, místa máme vyřízená, ale nemáme brigádníky. Někteří se nechtějí vrátit kvůli tomu, že jim předchozí firma dluží jednu nebo dvě výplaty. Chápu, že se zlobí. Bohužel nemůžu pokrývat ztráty bývalé firmy, ale pokud tu práci měli alespoň trochu rádi, chtěla bych je poprosit, aby nám dali šanci,“ láká je. Postupně by se tak kávová vozítka mohla vrátit například na Obilní trh, Moravské nebo Šilingrovo náměstí.

Lidé nám vyčítali, že jsme jim ukradli nápad, vzpomíná šéf stánků s kávou

Hned první den obnoveného provozu, dnes už pod značkou Kofíčko, bylo patrné, že měli lidé ke stánkům vztah. Mezi zákazníky na České byla například paní Irena, která do Kofi-Kofi chodila už dříve. „Docela jsem to využívala a pak nám to tady chybělo. Jsme rádi, že je to zase zpátky,“ říká. Společně se svou dcerkou si tentokrát odnášela lungo a dětské babyccino s marshmallows, které je podle ní bezkonkurenční.

Na kávu se u pojízdných stánků zastavila, když měla zrovna cestu kolem. Samotná změna názvu pro ni přitom podstatná není. „Vlastně jsem to ani nepostřehla. Ať už je to Kofi-Kofi, nebo Kofíčko, hlavně že tam jsou ty marshmallows,“ směje se pravidelná zákaznice.

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