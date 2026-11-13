Kolik letos stojí Vánoce na náměstí v Brně? Podražil Turbomošt i trdelník

  15:32aktualizováno  15:32
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Brněnské vánoční trhy letos nabídnou vratné kelímky s deseti novými motivy s...

Brněnské vánoční trhy letos nabídnou vratné kelímky s deseti novými motivy s brněnským drakem. Záloha na kelímek je 50 korun. (13. listopadu 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Novinkou vánočních trhů v Brně pro rok 2026 také charitativní světelná stezka...
Brněnské vánoční trhy začínají jako první v celé republice už v pátek 13....
Brněnské vánoční trhy letos nabídnou vratné kelímky s deseti novými motivy s...
Novinkou vánočních trhů v Brně je charitativní světelná stezka na Kapucínském...
38 fotografií
Za svařák 75 až 95 korun, za punč kolem stovky a za pořádný bramborák i více než 150 korun. Zdražil klasický svařák i trdelník, nejvýrazněji pak oblíbený horký nápoj Turbomošt. K ceně teplého pití je navíc potřeba připočítat padesátikorunovou vratnou zálohu na kelímek. Kolik letos stojí vánoční občerstvení a kde si návštěvníci připlatí?

Svařák od 75 korun, speciální nápoje za 120

Za klasické svařené víno návštěvníci zaplatí nejčastěji 75 až 85 korun za dvě deci, ovocná varianta vyjde na 95 korun. Nealkoholický svařák stojí 65 až 75 korun, dětský punč pak 60 až 65 korun.

Kdo dává přednost silnějším nápojům, může sáhnout po drážďanském svařáku s rumem, hruškovém svařáku s hruškovicí nebo švestkovém se slivovicí. Všechny tři varianty vyjdou na 120 korun.

Novinkou vánočních trhů v Brně pro rok 2026 také charitativní světelná stezka na Kapucínském náměstí. (13. listopadu 2026)
Brněnské vánoční trhy začínají jako první v celé republice už v pátek 13. listopadu 2026.
Brněnské vánoční trhy letos nabídnou vratné kelímky s deseti novými motivy s brněnským drakem. (13. listopadu 2026)
Novinkou vánočních trhů v Brně je charitativní světelná stezka na Kapucínském náměstí. (13. listopadu 2026)
38 fotografií

Široká je také nabídka punčů a dalších horkých nápojů. Za Zapalovač, Zvedák, Abuelo punč nebo Mandlouš návštěvníci zaplatí 95 až 105 korun, za míchané drinky s Red Bullem pak 120 korun. Bombardino vyjde na 110 korun, grog na 95 a medovina na 85 až 90 korun. Levnější alternativou je horký mošt za 60 korun nebo sangria s ovocem za 75 korun.

Kolik stojí občerstvení?

Ceny v Brně

  • Svařák: 75–95 Kč
  • Punč: 95–120 Kč
  • Trdelník: 130 Kč
  • Klobása 140 Kč
  • Langoš 110 Kč
  • Bramborák: okolo 40 Kč/100g, s příplatkem za posyp

Vedle horkých nápojů nechybí ani tradiční vánoční občerstvení. Cena bramboráků se pohybuje mezi 38 a 42 korunami za 100 gramů. Některé stánky nabízejí také porci o hmotnosti 300 gramů za 130 korun. Za přidání sýra nebo zelí si návštěvníci připlatí 20 až 30 korun, nebo za tvarůžky 35 korun.

Klobása vyjde návštěvníky na 140 korun, klasický langoš na 110 korun. Za česnek si připlatí pět korun, za kečup 15 a za sýr nebo tatarskou omáčku dalších 20 korun. V nabídce jsou i netradiční varianty langošů. Trhák s trhaným masem stojí 190 korun, Labužník se slaninou 160 korun a sladká varianta s Nutellou 110 korun. Párek v rohlíku vyjde podle stánku na 50 až 80 korun, za sladké churros návštěvníci zaplatí 190 korun.

Brněnské vánoční trhy nabízí široké spektrum občerstvení. Meziročně podražilo, byť jen mírně. (13. listopadu 2026)

Ceny grilovaných sýrů začínají na 60 korunách, s toastem pak vyjdou na 120 korun. Za trdelník návštěvníci zaplatí 130 korun.

Zdražily vánoční trhy oproti loňsku?

Za vánoční dobroty si letos návštěvníci připlatí. Zatímco loni stály dvě deci klasického svařáku 70 korun, letos vyjdou na 75 až 85 korun. O desetikorunu zdražil také trdelník, za který lidé zaplatí 130 korun. Výrazněji podražil i oblíbený nápoj z horkého jablečného moštu a jablkovice Turbomošt, jehož cena vzrostla z loňských 95 na 110 korun. Vyšší ceny jsou i u vybraných punčů. Zatímco loni se daly pořídit za 80 korun, letos některé varianty stojí 95 až 120 korun. Výsledná cena se však liší podle složení nápoje i konkrétního stánku.

Vratný kelímek za 50 korun. Zálohu vracejí na kartu

Ke každému nápoji podávanému ve vratném kelímku je potřeba připočítat zálohu 50 korun. Za klasický svařák tak návštěvník při prvním nákupu zaplatí 125 až 135 korun včetně kelímku. Záloha se po jeho vrácení připisuje pouze na platební kartu.

Brněnské vánoční trhy letos nabídnou vratné kelímky s deseti novými motivy s brněnským drakem. (13. listopadu 2026)

Kelímek mohou návštěvníci také věnovat na dobročinné účely prostřednictvím projektu Daruj kelímek. Vybrat si mohou jednu z 18 charitativních organizací zaměřených například na pomoc dětem a rodinám, seniorům, lidem s handicapem, zvířatům, humanitární pomoc nebo udržitelnost.

Program vánočních trhů v nejbližších dnech

Brněnské vánoční trhy odstartují v pátek 13. listopadu v 17 hodin taneční hrou Just Dance v podání Game of Life na náměstí Svobody. O tři hodiny později rozezní Zelný trh kapela Lucie. Sobotní večer bude patřit karaoke, při kterém si návštěvníci od 18 hodin mohou zazpívat své oblíbené hity. V neděli ve stejný čas vystřídá zpěv promítání kultovní komedie Pelíšky, až do středy se budou moci návštěvníci podívat na oblíbené filmy, jako je Kuky, Šakalí léta nebo Občanský průkaz. Ve středu opět Zelný trh rozezní zpěvačka Lenny.

V pátek 13. se uvede v provoz i oblíbené vyhlídkové kolo na Moravském náměstí a Kapucínské náměstí ozdobí nový 50 metrový vánoční vláček. Na náměstí Svobody se během dalších dnů představí místní kapely i dětské pěvecké sbory. V pátek se navíc rozzáří Světelný park na Špilberku, otevřený denně od půl šesté. O týden později, v pátek 20. listopadu, se slavnostně rozsvítí vánoční strom na Rullerově nábřeží.

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