Zhudebněný Komenského Labyrint se vrací do Sona

Hudební divadlo na motivy slavného Labyrintu světa a ráje srdce s bezmála šedesáti účinkujícími spojuje symfonický orchestr, kapelu, pěvecký sbor a sólisty. Labyrint je třetím počinem autorčina spolku Chermon, pod kterým už uvedla Pašije nebo Vánoční oratorium. Speciálním hostem představení bude Majk Spirit.

Labyrint světa a ráj srdce v pojetí Jarmily Bekové už vidělo několik tisíc diváků v Praze, Brně, Olomouci, ale i v Brandýse nad Orlicí, kde Komenský před více než 400 lety psal své nejslavnější dílo. Ve čtvrtek 10. dubna bude znovu uvedeno v Sono Music Clubu v Brně už od 17.30 hodin. Hudebně-divadelní představení v podání sólistů, symfonického orchestru, kapely a pěveckého sboru pod taktovkou dirigenta Joela Hány, vtáhne diváky do příběhu Poutníka, který na své cestě potkává Mámení, Všezvěda Všudybuda, ale i Moudrost či Osud.

Autorka Jarmila Beková a režisérka Hana Mikolášková zpracovaly dílo v současném jazyce tak, aby bylo srozumitelné pro všechny věkové kategorie (děti od 8 let). Tomu napomáhají melodické písně i krásné moderní kostýmy výtvarníka Davida Janoška. V hlavních rolích se představí Jiří Mach (Poutník), Radek Novotný (Všezvěd Všudybud), Jan Sklenář (Kristus, Osud) a sama autorka Jarmila Beková (Mámení). Na pódiu se objeví také speciální host Majk Spirit.

„Jan Amos Komenský je pro mě fascinující osobnost. Obdivuji jeho odvahu a vytrvalost, s jakou čelil těžkým ztrátám. Dokázal se znovu zvednout i ve chvíli, kdy mu shořelo celoživotní dílo, přišel o manželku a děti, byl vyhnán ze své vlasti. Myslím, že v rozkolísaných časech, které zažíváme, je naděje, že existují cesty z životních labyrintů naprosto zásadním poselstvím. Komenského myšlenky ovlivnily bez nadsázky celý svět, proto jsme Labyrint připravili tak, aby byl příběh Poutníka srozumitelný i dětem,“ říká Jarmila Beková, autorka představení.

Představení zahájí hudebník Majk Spirit se svou skladbou Ráj srdca ve speciálním aranžmá pro symfonický orchestr. Společně s tvůrci představení chce připomenout odkaz Komenského a konkrétně toto dílo, jehož myšlenka je podle něj je stále živá a platná: „Poprvé jsem Labyrint svět a ráj srdce četl asi před deseti lety a často se k té knize vracím. Je to velmi hluboké a silné dílo a myslím, že každý si v něm může najít to své. Už název je krásnou metaforou života a je fascinující, že ta moudrost v něm přetrvala čtyři sta let. Nadčasovost je výsadou velkých uměleckých děl,“ říká Majk Spirit. „Komenský byl určitě jednou z nejdůležitějších osobností nejen naší historie, je mi ctí se do projektu zapojit a zaujmout i mladší publikum,“ dodává. Součástí představení bude také krátká úvodní beseda, které se zúčastní Majk Spirit i autorka Jarmila Beková. Programem provede moderátorka Lucie Endlicherová.

„Jedná se o největší divadelní představení v rámci odkazu Komenského. Premiéra proběhla 8. března 2020 v brněnském Sonu a datum napovídá, že to bylo dva dny před začátkem covidové pandemie. Labyrint však zůstal živý, máme za sebou vyprodané představení v Olomouci, Praze, ale i v Brandýse nad Orlicí, kde Komenský toto dílo psal. Jsme moc rádi, že se letos vrátí právě do Sona, které nabízí skvělé technické možnosti například co se týče světel, která jsou v tomto zpracování důležitým elementem. Představení začne už v 17.30 hodin, aby ho mohli navštívit i menší děti a je vhodnou alternativou například pro fanoušky muzikálů. Letošní novinkou je účast Majka Spirita, ze které máme velkou radost,“ říká za organizátory Klára Mars.

Představení proběhne v Brně v Sonu ve čtvrtek 10. dubna od 17.30 hodin. Vstupenky jsou již v prodeji v síti TicketLIVE. Cena vstupenky je 690 Kč (dospělý) a 350 Kč (dítě do 12 let, studenti, senioři, ZTP).