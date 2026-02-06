Problémy na vinicích odhalí v předstihu drony a AI. Poznají, že je réva ve stresu

Karolína Kučerová
  5:52aktualizováno  5:52
Schopnost odhalit blížící se problémy na vinici dřív, než je půjde rozpoznat pouhým okem? Pro mnoho vinařů sen, kterému však výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně dávají reálnou podobu. Propojením dronů, pozemních senzorů, laboratorního výzkumu a umělé inteligence vytvářejí systém, jenž včas upozorní například na to, že révu napadla choroba nebo že je ve stresu kvůli počasí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Znovín Znojmo

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

„Vinaři tak mohou zasáhnout dříve a s menšími náklady, což vede k efektivnější péči o vinice, stabilnějším výnosům, ale i lepší kvalitě hroznů,“ shrnuje pozitiva Gabriela Petrovičová z fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, kde výzkumná skupina stojící za projektem působí. Pomocí systému lze tím zabránit milionovým škodám.

V praxi to má fungovat tak, že drony budou pravidelně monitorovat vinice a pořizovat snímky, které zachytí jemné změny ve vegetaci, jež běžná kamera nepostřehne. Mezitím pozemní senzory dlouhodobě zmapují vlhkost, teplotu, stav půdy i fyziologii rostlin. Takto získaná data nakonec odborníci v laboratořích doplní o informace z rozborů látek v révě. Pomůže i umělá inteligence, která výsledky měření vyhodnotí.

Vinaři jsou v pozoru. Révu ničí sucho, na závlahu chybějí peníze i voda

„To vše dohromady vytvoří komplexní obraz toho, jak rostliny reagují na sucho, choroby, škůdce nebo extrémní teploty,“ popisuje Petrovičová.

Projekt s názvem WinOMICs výzkumníci z Ústavu automatizace a měřicí techniky spustili v polovině loňska, s dokončením počítají na konci roku 2027. „Už v průběhu však očekáváme první prakticky využitelné výstupy, byť jen ve formě prototypů a laboratorních zkoušek,“ podotýká koordinátorka projektu Jana Schwarzerová s tím, že výzkumníci spolupracují hned s několika moravskými i rakouskými vinařstvími, která již o systém projevila zájem.

Kdy však bude oficiálně zaveden do praxe, podle ní závisí na ekonomických a technických možnostech vinařských společností.

Proti suchu je boj marný

Záměr však cílí na to, aby byl systém dostupný a využitelný v běžné vinařské praxi. A to nejenom u velkých podniků, ale i u těch středních či menších.

„Není tajemstvím, že technologie přesného zemědělství jsou ekonomicky, znalostně i technicky velmi náročné, protože dávají jejímu uživateli konkurenční výhodu. Například vlastní platforma pro letecké snímkování vinic pomocí dronů s vyškolenou obsluhou se pohybuje v řádu milionů korun. Je tedy výhodná jen pro velké podniky. Právě z tohoto důvodu projekt směřujeme tak, aby se dal systém využít třeba ve formě sdílených služeb,“ nastiňuje Schwarzerová.

Vinohrady vinařství Znovín Znojmo
Vinohrady vinařství Znovín Znojmo
Foltýnovi si váží života ve svých vinohradech. Běžnou součástí jsou i dravci.
Ve vinařství Vinofol bratří Foltýnů je pravidlem, že z jednoho keře se vyrobí jedna láhev vína. Réva se tu nepřetěžuje.
11 fotografií

Využití si dokáže představit například Martin Pitra ze stejnojmenného vinařství v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. „Z pohledu vinaře i IT architekta se na to však dívám střízlivě. Je fajn, když systém detekuje stres, ale záleží na příčině. Pokud mi senzory včas nahlásí nástup choroby nebo škůdce, umíme zasáhnout. Ale pokud mi oznámí, že je réva ve stresu ze sucha, tak s tím ze dne na den nic neudělám. Vodu do vinice nevyčaruji,“ upozorňuje Pitra.

A dodává, že boj se suchem vyžaduje dlouhodobou a systematickou přípravu i změnu agrotechniky, což jednotlivec vyřeší sám jen velmi těžko.

Přináší komplexní systém

Jako užitečný vnímá projekt Svaz vinařů. „Umělá inteligence zasahuje do většiny oblastí, a proto i v tomto oboru je třeba jít s dobou. A máme ozkoušené, že takové technologie fungují,“ uznává výkonný ředitel svazu Martin Půček a připomíná situace, kdy si technologie ve vinařství své místo již našly.

Například před šesti lety zemědělci ve spolupráci z výzkumníky z brněnské Mendelovy univerzity využívali drony k tomu, aby odhalili části révy, kterou napadla nemoc zvaná ESCA. Když se tímto způsobem vinice zmapuje a pomůže odhalit problém, je následně počítačová technika schopna přizpůsobit dávku chemické obrany v zasažených oblastech.

„Dále existují meteostanice, které dnes velmi přesně předpovídají infekční tlak chorob, jako je plíseň révová, padlí révové nebo šedá hniloba. Pěstitel tak může zasahovat v období největšího infekčního tlaku, kdy je ochrana nejúčinnější, i když daná choroba ještě není viditelně přítomna,“ poznamenává Půček.

Čeští vinaři se bojí zavlečení devastující choroby, dokáže zničit celou úrodu

Podle Schwarzerové se však v těchto případech jedná jen o dílčí technologie, což je odlišuje právě od projektu WinOMICs – ten totiž přináší komplexní systém, který je nejen v rámci Evropy unikátní.

„Jiný podobný systém není všeobecně známý. Inovace spočívá v uvedení některých v zemědělství dosud nepoužívaných technologií a jejich propojení s již zmíněnými biochemickými rozbory rostlin a vyhodnocením dat právě pomocí umělé inteligence. V tomto případě konkrétně metodou strojového učení,“ zdůvodňuje Schwarzerová.

Letošní mrazivé počasí pomáhá, likviduje škůdce

Ne vždy jsou zdánlivě nepříznivé přírodní podmínky škodlivé. Například mrazivé počasí, které poslední měsíc zachvátilo jižní Moravu, na vinohrady působí příznivě. Teploty mnohdy i pod deset stupňů Celsia révu neničí, ale naopak ji chrání před rozvojem chorob a množením škůdců.

„Je to normální a vítaný průběh počasí. Až do dvaceti stupňů pod nulou nehrozí keřům žádné poškození,“ konstatuje výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček.

Mrazy pomáhají omezovat přezimující škůdce a snižovat vliv některých chorob, které se v posledních letech vlivem mírných zim ve vinicích více šířily. „Přínos spočívá především v přirozeném ozdravném procesu a přípravě vinice na novou sezonu,“ shrnuje ředitel Vinařství Lahofer Petr Chaloupecký. (ČTK)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V Krnově zahraje Desmod, v Hukvaldech Cizinci, zaběhat si můžete v Ostravě

Desmod - host Chinaski Tour 07 - Třebíč (9. listopadu 2007)

Pokud hledáte víkendovou zábavu, nabízíme vám pár tipů.

6. února 2026

Pirátský karneval ve Višňové

ilustrační snímek

Dobrou zábavu nabídne v sobotu ve Višňové dětský karneval s názvem Piráti a námořníci, karneval na vlnách.

6. února 2026  6:58

Jak vzniká pivní etiketa? Designéři a malé pivovary prozradili, co funguje v regálu

Etiketa piva Babí léto hraje všemi barvami.

Jak vzniká pivní etiketa, která vás zaujme už v regálu? Oslovili jsme malé pivovary a samotné designéry, kteří stojí za originálními etiketami i plechovkami. Prozradili nám, kde berou inspiraci a čím...

6. února 2026  6:35

Místa skrytých příběhů. Publikace představuje zámky, které přežily zvraty dějin

Romana Rosová je hlavní autorkou knihy Místa skrytých příběhů. (26. leden 2026)

Nejnovější publikace ostravských památkářů Místa skrytých příběhů přináší detailní pohled na devět zámků v Moravskoslezském kraji. Přibližují jejich historii od počátků po současnost, ale zaměřují se...

6. února 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lídrem pražské SPD bude Milan Urban, v čele buňky zůstává Josef Nerušil

Milan Urban je vystudovaný architekt a urbanista, je kandidátem SPD na post...

Hnutí SPD vyšle do boje o post pražského primátora architekta a šéfa svých zastupitelů Milana Urbana. Ve čtvrtek o tom rozhodla regionální konference, která zároveň potvrdila ve funkci předsedy...

5. února 2026  20:22,  aktualizováno  6. 2. 6:14

Hry, pohyb a stimulace smyslů. Sestry otevřely v Ústí nové volnočasové centrum

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry...

V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do...

6. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Problémy na vinicích odhalí v předstihu drony a AI. Poznají, že je réva ve stresu

Vinohrady vinařství Znovín Znojmo

Schopnost odhalit blížící se problémy na vinici dřív, než je půjde rozpoznat pouhým okem? Pro mnoho vinařů sen, kterému však výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně dávají reálnou podobu....

6. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

6. února 2026  4:32,  aktualizováno  4:32

Policie odvolala pátrání po seniorce z Českého Brodu, našli ji mrtvou

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po 81leté ženě z Českého Brodu na Kolínsku, našli ji mrtvou. O pátrání po ženě, která trpěla Alzheimerovou chorobou, informovala...

5. února 2026  20:47,  aktualizováno  20:47

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

5. února 2026  22:22,  aktualizováno  22:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

První kotel na Sokolovsku už dodává teplo. Elektrárnu vyřadila z provozu porucha

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Elektrárna Tisová spustila po 18:30 první ze dvou kotlů, které dodávají teplo do Sokolova a obcí v okolí. Domácnosti i firmy na Sokolovsku, napojené na centrální zásobování teplem z Tisové, by měly...

5. února 2026  11:12,  aktualizováno  22:21

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz bude omezen do pátku

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  21:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.