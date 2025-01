Blansko připravuje modernizaci kompostárny za 10 milionů korun

„Je pro nás důležité, že bioodpad vyprodukovaný v Blansku umíme přímo ve městě přeměnit na dále využitelný kompost. Máme tak odbyt pro veškerý odpad z ploch veřejného prostranství. Vítaná služba je to také pro obyvatele města. Ti, kteří platí poplatky za odpad, navíc mají možnost si v kompostárně zdarma odebrat hrubý kompost ve stejném množství, v jakém přivezou bioodpad vyprodukovaný v jejich domácnosti či na zahradě,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha (ODS).

V kompostárně, kterou pro město provozuje na základě nájemní smlouvy soukromá firma, by se měla kompletně obměnit současná technologie na výrobu kompostu. Ta nová má být efektivnější a ekologičtější, lépe zvládne také rychlé zpracování velkého množství odpadu v jarních a podzimních měsících, navýšit by měla také celkovou kapacitu kompostárny.

„Nový drtič biomasy zvládne podrtit i směsnou biomasu včetně dřeva, trávy či větví, odpadne tak náročné třídění před vlastním zpracováním. Doplní jej manipulátor s elektrickým pohonem, který nahradí ten stávající se spalovacím motorem. Nový stroj zajistí vše od plnění drtiče až po překopávání na kompostových zakládkách a manipulaci s hotovým kompostem. Hotový kompost pak bude vibračně nebo rotačně dotřiďovat nový třídič,“ plánuje vedoucí provozu Jiří Jalovecký.

Až 70 procent z potřebných 10 milionů korun by mohla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, o kterou chce město požádat letos na jaře. Podporu by mohl získat i další projekt, podle něj by měla být střecha kompostárny nově osazena fotovoltaikou.

„Na obě technologie jsou aktuálně vypsané dotační programy. Třeba kompostování nyní podporujeme z Národního programu Životní prostředí. Stejně tak podporujeme instalaci fotovoltaických panelů, v jednotlivých výzvách bude možné žádat už od letošního března,“ poznamenal ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).