Exprimátor Brna chtěl do voleb spojit víc stran, teď hrozí, že sám opět pohoří

Marek Osouch
  16:12
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Petr Vokřál (uprostřed) povede v komunálních volbách v Brně hnutí Přísaha. Vlevo další kandidát a bývalý ředitel Zoo Brno Martin Hovorka, vpravo předseda Přísahy Robert Šlachta. | foto: Marek OsouchMAFRA

Jednu společnou integrující kandidátku plánoval vytvořit bývalý primátor Brna za hnutí ANO Petr Vokřál. Nechtěl, aby vedle sebe kandidovalo více menších a nových sdružení, u nichž se mohou hlasy rozdrobit. Nakonec ale udělá totéž, protože se ohlásil jako lídr Přísahy, s níž už přitom dvakrát neuspěl.

„Mě mrzí, že se to nepovedlo. Velmi se to rozdrobilo a jediné, co mnohá uskupení integruje, že spousta z nich má v názvu Brno. Uvidíme, jak se v tom vyzná volič,“ uvedl Petr Vokřál.

Podle svých slov se snažil navázat kontakt se Zelenými, hnutím Za Lužánky nebo Nové Brno. Jednal s uskupením Brno klidem tvořeným bývalými členy hnutí ANO, jehož byl dříve členem. U nikoho z nich však neuspěl.

„Oslovil nás, s kolegy jsme to i probírali, nicméně filozofie Přísahy se neslučuje s tou naší, takže jsme se nedomluvili,“ řekla už dříve lídryně hnutí Brno klidem Karin Podivinská.

Ambice má Vokřál samozřejmě takové, že chce přesáhnout pětiprocentní hranici. Jestli se to povede, si však v tuto chvíli netroufá odhadovat. „Jdeme ami, což je i důsledek toho, že naše snaha o spojení nepovedla,“ doplnil bývalý brněnský primátor z let 2014 až 2018.

Spojení sil více stran však podle něj nebyla vypočítavost, aby se podařilo Přísaze proniknout do brněnského zastupitelstva. „Ale abychom mohli vytvořit protiváhu těm čtyřem subjektům, které tam zcela jistě budou. Pokud jsou totiž voliči se současným stavem nespokojeni, musí se tam dostat tak silný subjekt, aby něco dokázal,“ prohlásil.

Zároveň má pochybnosti, že jiné strany mají na čelních místech skutečně kandidáty, kteří jsou ochotni se vzdát svých současných pozic výměnou za politický post.

Vokřál loni neúspěšně vedl jihomoravskou kandidátku Přísahy ve sněmovních volbách, o rok dříve vyhořel i jako lídr tohoto hnutí v těch krajských. Ani případný neúspěch v dalších volbách v řadě, tedy těch letošních, by ale pro něj neznamenal definitivní konec jeho snah vrátit se do politiky.

„Před parlamentními volbami jsme kvůli neustálým debatám, jestli jít s Motoristy, začali s kampaní pozdě, ale na to se nechci vymlouvat, ani na to, že o rok dříve vládním stranám pomohly povodně při krajských volbách,“ řekl.

Vokřál tvrdí, že rozvoj Brna se zastavil, že se některé projekty neposunují jako za něj, když byl primátorem. To by v případě úspěchu chtěl změnit. Zmínil některé odsunuté sportovní investice, stovky prázdných městských bytů nebo pomalý posun u dopravních staveb.

Lídři pro komunální volby v Brně

  • Společně (ODS+TOP 09): Kamila Zlatušková
  • ANO: Václav Trojan
  • Lidovci a Starostové: Jakub Hruška
  • Koalice TU (Piráti, Fakt Brno, Idealisté, Gen): Adam Zemek
  • Brno klidem (bývalí členové ANO): Karin Podivinská
  • SPD: Jiří Kment
  • Motoristé sobě: Tomáš Kratochvíl
  • Zelení (+ Žít Brno, LES, Volt nebo Kruh): Natálie Vencovská
  • Nové Brno: Michal Sedláček
  • Za Lužánky: Jana Janulíková
  • Přísaha: Petr Vokřál
  • Brno naplno (Trikolora, Svobodní, PRO s podporou Moravanů a Moravského zemského hnutí): Klára Liptáková
  • Restart pro Brno (KSČM, Stačilo, ČSSD, Domov, Směr): Martin Říha
  • SOCDEM: Zdeněk Slavík

Kandidují ještě dva další subjekty, které lídra neoznámily.

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