Hollan, který v reakci na postup svých někdejších kolegů rezignoval na post opoziční zastupitele, nazývá „béčkem ODS“ hnutí Fakt Brno, za nímž stojí Marek Šoška a David Pokorný. Ti totiž v roce 2018 ještě jako zástupci Svobodných kandidovali společně s ODS a Pokorný pak s ODS seděl ve stejném politickém klubu v zastupitelstvu. O čtyři roky později už kandidovali s vlastním sdružením Fakt Brno. To je i letos součástí koalice TU.
Pokorný nicméně opakovaně odmítá, že by jeho uskupení bylo nástrojem nějaké jiné politické strany nebo jejím skrytým aktérem. „Fakt Brno je samostatný politický subjekt s vlastní členskou základnou přibližně dvaceti aktivních členů,“ prohlásil už loni v listopadu.
Podle pirátského lídra koalice TU Adama Zemka byly důvodem krachu jednání s hnutím Žít Brno údajně přemrštěné požadavky jeho představitelů. „Neodpovídali tomu, jakou má podle nás dnes hnutí o pěti členech volební sílu,“ prohlásil.
Je však rád, že se nakonec podařilo domluvit spolupráci na půdorysu čtyř „sebevědomých liberálních stran“. Ve středu podepsali koaliční smlouvu. Fakticky však půjde spíš o dvojkoalici Pirátů a Fakt Brno.
Jak totiž Zemek prozradil, hnutí Idealisté jakožto další partner nominuje čtyři lidi na kandidátku s celkem 55 jmény, a zbývající čtvrtý subjekt, strana Gen, pak jediného. „Fakt Brno bude mít na kandidátce kolem 15 až 20 lidí, ale konkrétní počty jsou stále ještě v jednání,“ doplnil s tím, že volební značkou TU nechtějí skrývat jméno strany Pirátů, ale záměrem bylo vytvořit nějaké logo, které bude společné všem subjektům.
Soukmenovci SPD jdou do voleb v Brně vlastní cestou. Nechtěli nás, tvrdí
Velkými tématy pro Piráty s partnery bude téma dostupné bydlení, chtějí také vysazovat více stromů v ulicích nebo zlepšit MHD.
Podle Zemka bylo cílem od začátku sjednotit liberální síly do jednoho uskupení. Už od začátku ale u vyjednávaní chyběli Zelení, popřípadě i jiné menší strany.
To bylo také důvodem, proč se Žít Brno podle svého předsedy Petra Kalouska nakonec do této koalice nezapojí. „Námi preferovanou variantu na spojení všech subjektů se vzájemně blízkými pohledy na moderní způsob vedení města se bohužel nepodařilo vyjednat. Rozhodli jsme se pro spolupráci se Stranou zelených a dalšími progresivně smýšlejícími subjekty a nezávislými odborníky a osobnostmi,“ vysvětlil. Spoluprací se Zelenými tak navážou na tu z minulých voleb před čtyřmi roky.
Lídři pro komunální volby v Brně