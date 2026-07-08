Koncert bez hranic zahájí Hudební festival Znojmo, vystoupí orchestr z Retzu

Koncertem bez hranic začne dnes v 19:30 Hudební festival Znojmo. Koncert odehraje v Jihomoravském muzeu Znojmo Symfonický dechový orchestr Retz, založený v roce 2003 pro talentované hráče na dechové a bicí nástroje z hudebních škol v okolí dolnorakouského Retzu. Festival potrvá do 29. července a více než 30 koncerty s doprovodnými akcemi oslaví 800. výročí založení města Znojma.
Program festivalu zahrnuje klasickou hudbu, crossover projekty, jazz či folklorní prvky, inovativní projekty i atmosféru jihomoravského vinařského regionu. Koncerty budou v historickém centru města i v okolí, v kostelích, zámcích, vinicích nebo v národním parku Podyjí. Na hladině vody v mašovickém lomu zahraje 13. a 14. července komorní uskupení Moravia Brass Band.
Industriální koncert Oslava znojemské okurky nabídne 15. července večer, kde bude mít hlavní roli čerstvá zelenina. Soubor The Vegetable Orchestra proměňuje mrkve, okurky, papriky či dýně v hudební nástroje. Středobodem programu je podle pořadatelů operní projekt Les Indes galantes neboli Galantní světy, jehož premiéra bude 16. července v Centru Jízdárna. Francouzský hudební skladatel Jean-Philippe Rameau v něm spojuje árie, okázalé tance, sborové scény a orchestrální čísla.
Festival také letos potřetí představí ve vlastní produkci a spolupráci s brněnskou Janáčkovou akademií múzických umění (JAMU) rodinnou operu. Letošní námět připomíná moravského přírodovědce a mnicha Johanna Gregora Mendela. Skladatel Miloš Orson Štědroň napsal pro festival dílo Mendel Megaking aneb Když hrášek zpívá, premiéra bude 12. července v Městském divadle Znojmo. Ve stejný den zazní na nádvoří Jihomoravského muzea ve Znojmě první koncertní provedení nového CD Pavla Šporcla.
Závěrečný galakoncert v kostele svatého Mikuláše předvede soubor staré hudby Silentium! ensemble pod vedením Andrease Scholla. Kompletní program je na webu festivalu.