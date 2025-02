Reparát v Brně Marilyn Manson zvládl. Fanouškům na Valentýna rozhazoval svršky

Provokuje. Vříská. Miluje pozornost. A tentokrát Marilyn Manson své české fanoušky nezklamal. Dostál své satanistické image jednoho z nejúspěšnějších alternativních metalových zpěváků.

„Zvedněte ruce, kdo jste zamilovaní! Je zku*vený svatý Valentýn. Taky jsem jich pár miloval. Zůstanou navždy se mnou. Ať se děje a říká cokoli,“ hecoval Manson hned v úvodu svého brněnského koncertu vyprodanou sportovní halu ve Vodově ulici.

Ta narážka je zjevná. Je to jen pár týdnů, co kvůli nedostatku důkazů státní zastupitelství v Los Angeles proti americkému zpěvákovi zastavilo trestní stíhání za zneužívání a domácí násilí. Měl se jej dopouštět na několika ženách, a to včetně bývalé snoubenky Evan Rachel Woodové.

Napřed muzeum kostí, pak koncert

Fanouškům v Brně představil Manson listopadovou novinku – skladby z alba One Assasination Under God – Chapter 1. K nim ale při hodinu a půl dlouhém vystoupení přidal i starší Disposable Teens, profláknutý hit The Beautiful People nebo vůbec nejslavnější píseň Sweet Dreams (Are Made of This), kterou převzal od dua Eurythmics.

Marilyna Mansona a jeho předskokany – francouzskou skupinu The Black Mordia – si přijeli poslechnout lidé z různých koutů Česka. Kromě „domácích“ si ale koncert nenechali ujít ani někteří fanoušci ze zahraničí.

Kromě Maďarů a Slováků byla přímo pod pódiem i Polka Julia. Z Krakova dorazila do Brna už dopoledne. „Polsko v programu svého turné Marilyn nemá, Brno pro mě bylo logická volba. Spojila jsem si to s výletem. Koukla jsem se na hrad Špilberk a taky příhodně do podzemí, kde je kostnice,“ vysvětlila Julia.

Ale Mansonovy koncerty nejsou jenom o hudbě. Velkou porci zabírá i show pro oči. V hlavní roli jsou jeho kostýmy z kůže, výstředních klobouků, kabátů, přilnavých topů a vysokých šněrovacích bot. Několikrát je vystřídal. A část z garderoby daroval fanouškům v předních řadách. Stačilo si svršek chytit.

Kromě kratičkých přestávek mezi skladbami v naprosté tmě se brněnská hala nořila střídavě do ostře bílého, rudého, zeleného i modrého světla. Na pódiu blikaly obrácené kříže a po stěnách se míhaly pentagramy, tedy symboly satanismu, který k Mansonovi patří stejně jako bílá tvář s různobarevnými duhovkami v očích.

Ostatně blyštivé netypické oko se tu a tam mihlo i v samotném publiku u těch fanoušků, kteří při Mansonových koncertech nepodceňují vizáž a speciální kontaktní čočky patří k základům jejich koncertního arsenálu.

Na úplný závěr se navíc vyprodaná hala Vodova dočkala i umělého sněhu. Ten se snášel do posledních tónů Coma White.

Kontroverze? Ta vymodlená

Že umí šokovat, dokázal Manson v Brně už dříve. Jen ne úplně tím způsobem, který by jeho stoupence potěšil. Před šestnácti lety, když na brněnském velodromu představoval album The High End of Low, svým vystoupením zklamal. Po hodinovém zpackaném a přerušovaném potácení se po pódiu jej diváci vypískali. Tehdy řadu písní ani nedokončil a odešel bez rozloučení.

Tentokrát se šestapadesátiletý rocker v Brně předvedl v dobré formě. Nejen že uzpíval každý jeden song, ale nebál se na pódiu skákat, opakovaně se téměř na dosah ruky naklánět nad fanoušky a předvádět obscénní tanečky. Samozřejmě přiléhavě při songu mObscene.

„Říkali nám, že hřešit není správné. // Ale my víme (svoje): je to to nejlepší.“