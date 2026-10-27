Končícího starostu Brna-Kohoutovic, jenž bude primátorem, vystřídá Eva Sychrová

Koalici v brněnské městské části Kohoutovice utvořilo vítězné uskupení Kohoutovice, jak je chceme a Společně pro Kohoutovice. ČTK to dnes řekla lídryně vítězů a dosavadní místostarostka Eva Sychrová (KDU-ČSL), která je kandidátkou na starostku městské části. Koalice bude mít 12 členů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Sychrová ve funkci vystřídá dosavadního starostu Jakuba Hrušku (KDU-ČSL), který se na začátku listopadu stane brněnským primátorem.
Posty místostarostů budou zastávat Ondřej Valeš za Kohoutovice, jak je chceme a Michal Velička (ODS). Sychrová uvedla, že v koalici chtějí navázat na dosavadní spolupráci.
"Určitě bychom chtěli pokračovat v tom, co jsme nastartovali v posledních čtyřech letech. Chtěli bychom pokračovat třeba v opravách bytových domů nebo dokončení projektů, které třeba čekají na stavební povolení," uvedla Sychrová. Zmínila také třeba rozšíření bufetového způsobu stravování ze základní školy v Chalabalově ulici i na základní školu v Pavlovské ulici. Jednou z dalších věcí, které chce nové vedení dokončit, je i obnova vyhlídkové kavárny Grand Prix, která v minulosti sloužila ke sledování závodů na starém Masarykově okruhu.
Komunální volby v říjnu vyhrálo uskupení Kohoutovice, jak je chceme s téměř 36,3 procenta hlasů a ziskem devíti mandátů. Společně pro Kohoutovice, což je kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislých, získalo 13,87 procenta hlasů a tři mandáty. Do opozice se šesti mandáty zamíří zastupitelé zvolení za kandidátku Petr Šafařík za lepší Kohoutovice, ANO se dvěma mandáty a SPD s podporou PRO a nezávislých s jedním mandátem.