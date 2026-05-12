VIDEO: Dvě party Romů se do sebe pustily přímo na ulici. Kvůli lásce

Autor: mos
  10:12
Dlouhodobé sváry mezi skupinami Romů ve Znojmě vyústily v další konflikt. Přímo na ulici se do sebe chtěly pustit dvě mnohačlenné party. Napjatou situaci plnou nadávek a strkanic museli klidnit strážníci. Chování některých řeší policisté jako výtržnictví.

Konflikt před týdnem vyeskaloval na náměstí Komenského v centru Znojma. „Nejprve došlo ke slovním útokům mezi oběma skupinami a následně hrozilo i fyzické napadení,“ informovali strážníci.

Podle šéfa znojemské městské policie Jiřího Nováka byl důvodem konfliktu milostný vztah mladíka z jedné rodiny s dívkou z druhé. Podle rodinných zvyklostí ale tento vztah nikdo ze starších „nepovolil“, takže si to chtěli vyřídit ručně.

Díky přítomnosti strážníků a asistenta prevence kriminality se však podařilo situaci včas zklidnit.

Potíže s nepřizpůsobivými Romy. Ve Znojmě posilují hlídky a chystají nová opatření

Za jejich práci a včasný zásah jim děkoval i znojemský starosta František Koudela (ODS) a odsoudil chování výtržníků. „Takové chování ve veřejném prostoru nebudeme tolerovat,“ sdělil rázně.

Veškeré videozáznamy i další důkazy předali strážníci policistům, u některých jedinců s podezřením na výtržnictví. Za něj hrozí podmíněné tresty, v nejhorším případě tři roky vězení.

Ve Znojmě to vře kvůli chování nových romských rodin, bojí se i turisté

Podle Koudelovy předchůdkyně v čele města Ivany Solařové (ANO) je problém dlouhodobý a nevyřešila jej radnice pod jejím vedením ani její nástupci. „Klidné soužití s některými spoluobčany je zdá se stále nemožné a strategie romské integrace selhává dlouhodobě,“ prohlásila. Podle ní se problém nevyřešil ani tím, že se odstranily lavičky z parku.

Zamýšlí se nad tím, co by pomohlo, jestli více pravomocí pro strážníky, nebo obsáhlejší program kulturních akcí s romskou tematikou. „Nabízí se určitě další investice do kamerového systému, pokutování problémových jedinců nebo posilování hlídek ve smyslu spolupráce strážníků a státní policie,“ navrhuje. Konkrétní a jednoznačné řešení však nemá.

Loni hýbala Znojmem jiná událost, když mladík najel autem do lidí ze znepřáteleného klanu. Dostal za to podmínku. Problémoví obyvatelé také loni v létě dostali výpověď z nájmu, část se pak odstěhovala na periferii města.

