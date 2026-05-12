Konflikt před týdnem vyeskaloval na náměstí Komenského v centru Znojma. „Nejprve došlo ke slovním útokům mezi oběma skupinami a následně hrozilo i fyzické napadení,“ informovali strážníci.
Podle šéfa znojemské městské policie Jiřího Nováka byl důvodem konfliktu milostný vztah mladíka z jedné rodiny s dívkou z druhé. Podle rodinných zvyklostí ale tento vztah nikdo ze starších „nepovolil“, takže si to chtěli vyřídit ručně.
Díky přítomnosti strážníků a asistenta prevence kriminality se však podařilo situaci včas zklidnit.
Za jejich práci a včasný zásah jim děkoval i znojemský starosta František Koudela (ODS) a odsoudil chování výtržníků. „Takové chování ve veřejném prostoru nebudeme tolerovat,“ sdělil rázně.
Veškeré videozáznamy i další důkazy předali strážníci policistům, u některých jedinců s podezřením na výtržnictví. Za něj hrozí podmíněné tresty, v nejhorším případě tři roky vězení.
Podle Koudelovy předchůdkyně v čele města Ivany Solařové (ANO) je problém dlouhodobý a nevyřešila jej radnice pod jejím vedením ani její nástupci. „Klidné soužití s některými spoluobčany je zdá se stále nemožné a strategie romské integrace selhává dlouhodobě,“ prohlásila. Podle ní se problém nevyřešil ani tím, že se odstranily lavičky z parku.
Zamýšlí se nad tím, co by pomohlo, jestli více pravomocí pro strážníky, nebo obsáhlejší program kulturních akcí s romskou tematikou. „Nabízí se určitě další investice do kamerového systému, pokutování problémových jedinců nebo posilování hlídek ve smyslu spolupráce strážníků a státní policie,“ navrhuje. Konkrétní a jednoznačné řešení však nemá.
Loni hýbala Znojmem jiná událost, když mladík najel autem do lidí ze znepřáteleného klanu. Dostal za to podmínku. Problémoví obyvatelé také loni v létě dostali výpověď z nájmu, část se pak odstěhovala na periferii města.