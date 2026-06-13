Konflikt na Ukrajině má podle odborníka řadu podobností s první světovou válkou

Konflikt na Ukrajině má podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany řadu podobností s válkou z let 1914 až 1918, například takzvaný opotřebovávací způsob boje. Rozdíl je podle něj ale v tom, že v roce 1914 opotřebovávací způsob vedení boje nebyl strategickou volbou ani jedné strany. Petráš to řekl ČTK. Ruská invaze na Ukrajinu v tomto týdnu přesáhla délku první světové války. Dnes pokračuje 1571. dnem, první světová válka trvala 1568 dní.
Současný konflikt má podle Petráše s první světovou válkou řadu paralel, především v opotřebovávacím charakteru boje a využívání statických obranných linií. Stejně jako tehdy hrají zásadní roli zákopy, dělostřelectvo a postupné vyčerpávání protivníka.
Zásadní rozdíl však podle něj spočívá v tom, že zatímco v roce 1914 opotřebovávací způsob vedení boje nebyl strategickou volbou ani jedné strany, dnes tomu tak je a vyhovuje to podle něj Rusku. "To využívá početní převahu a kombinuje tlak na frontě s údery do hloubky ukrajinského území, zejména na energetiku a další klíčové objekty. Cílem je nejen oslabit vojenskou a ekonomickou schopnost Ukrajiny pokračovat ve vedení války, ale i podkopat morálku společnosti," uvedl Petráš.
Moderní technologie podle něj navíc konflikt zásadně proměnily. Drony, přesná munice a satelitní průzkum posunuly konflikt do nové dimenze. "Výsledkem je tak klasická zákopová válka doplněná moderními technologiemi a strategickým působením na celé území státu," řekl Petráš.
Upozorňuje, že válka se stále více blíží fázi, kdy rozhodují zdroje, logistika a schopnost dlouhodobě doplňovat ztráty. "Ukazuje se, že ruská strana sází na opotřebovávací strategii, opírá se o početní převahu a systematicky doplňuje své síly, zatímco Ukrajina čelí omezením v oblasti personálu i munice. Přesto nelze výsledek války zjednodušit pouze na logistiku či produkci zbraní," uvedl odborník. Doplnil, že o vývoji na bojišti rozhoduje celý komplex faktorů a klíčová budou i politická rozhodnutí a diplomacie.
Aktuální situaci na frontě hodnotí jako kombinaci patu a lokálních posunů, avšak s patrnou převahou Ruska. Ruské síly si podle něj udržují strategickou i operační iniciativu, zatímco Ukrajina je nucena soustředit se na obranu. Rusko postupuje pomalu, ale systematicky, zatímco Ukrajina se snaží stabilizovat linii a zpomalit postup protivníka.
Nejkritičtější body fronty jsou nyní podle něj především na Donbase, jde především o Donbaský obranný val, což je pás skládající se z několika měst táhnoucích se na ose Slovjansk - Kosťantynivka - Pokrovsk. Pro Ukrajinu je tato oblast důležitá v tom smyslu, že zajišťuje obranu a přístup do vnitrozemí. "Pokud by o tento obranný val Ukrajina přišla, bude mít Rusko volnou cestu dál na západ země," uvedl Petráš.
Co se týče dalšího vývoje, Petráš míní, že Rusko už v zásadě naplnilo své hlavní strategické cíle. Tedy získalo většinovou část Donbasu, část Záporoží a pozemní přístup na Krym. Nyní se podle něj bude soustředit na konsolidaci pozic a vytváření co nejsilnější vyjednávací pozice. "Lze očekávat pokračování omezených ofenzivních aktivit a tlaku na Ukrajinu, avšak primárním cílem bude stabilizace fronty a příprava podmínek pro případná mírová jednání, kde si Moskva bude chtít vynutit uznání dosaženého stavu," uvedl Petráš.