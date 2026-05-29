Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna

Dálnice na prvním kilometru kvůli konfliktu stála zhruba od 9:40 do 10:10. Šlo o konflikt řidiče autobusu a kamionu, okolnosti policisté zjišťují.
„Došlo ke konfliktu, při kterém byl zraněn řidič autobusu, zjišťujeme, k čemu a proč tam došlo,“ potvrdil policejní mluvčí David Chaloupka. Autobus jel podle něj prázdný, nezraněný řidič kamionu je cizinec.
Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko
Oba aktéry policisté vyslechnou. „Je dost možné, že každý bude mít svou verzi příběhu. Musíme proto pořádně zjistit, co se tam stalo,“ řekl Chaloupka.
V místě je dálnice zúžená kvůli přestavbě dálnice D1 na tři jízdní pruhy a mimoúrovňové křižovatky, pravidelně se tam tvoří kolony. Je proto možné, že jednomu z šoférů ujely nervy kvůli chování jiného.
„V péči jsme měli jednoho pacienta, šlo o muže, po ošetření jsme jej s podezřením na těžké zranění převezli do Fakultní nemocnice Brno,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Po 10:10 se začalo jezdit levým jízdním pruhem, v pravém zůstal odstavený nákladní vůz i autobus. Ten okolo půl dvanácté odvezl náhradní šofér, řidič kamionu mohl z místa odjet sám.