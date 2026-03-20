Konflikt v Íránu se podle odborníka Kříže může protáhnout na měsíce až roky

Současný konflikt v Íránu se podle Zdeňka Kříže z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity může protáhnout na měsíce, možná i roky. Situaci označil za velmi nepřehlednou, mimo jiné kvůli protichůdným vyjádřením amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kříž, který se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace a bezpečnostní politiku, to dnes řekl ČTK.
"Spojené státy ústy Donalda Trumpa jednou tvrdí, že vše jde podle plánu a pomoc nepotřebují, a jindy zase vyzývají spojence, aby se zapojili, jinak budou ohroženy bezpečnostní vztahy se Spojenými státy. Je těžké říct, co přesně platí, situace je tak v tomto směru velmi nepřehledná,“ uvedl Kříž.
Podle něj Spojené státy i Izrael zřejmě doufaly, že íránský režim pod tlakem masivních úderů zkolabuje. "To se ale nestalo. Režim utrpěl silné rány a další ještě utrpí, ale nezhroutil se. Takže podle mého názoru to vypadá, že se válka protáhne na měsíce, možná i léta,“ řekl.
Americké a izraelské síly podle dostupných informací útočí na strategickou infrastrukturu Íránu – systémy velení, kapacity raket a dronů i odpalovací zařízení. Také íránské námořnictvo bylo podle experta ze značné části vyřazeno z provozu, přesto je země stále schopna místy ohrožovat lodní dopravu. Íránská odpověď je podle Kříže nicméně podstatně slabší, než předpokládaly předválečné analýzy. I tak ale podle něj stačí k vyvolání paniky na trzích s ropou a plynem.
Kříž míní, že mají USA nyní dvě možnosti, jak pokračovat dál. Buď konflikt výrazně eskalovat a Írán vojensky porazit, k čemuž má USA možnosti. Ale trvalo by to dlouho a vyžadovalo by to rozsáhlé finanční i průmyslové kapacity, řekl odborník. Druhou variantou je útoky zastavit. "Přitom ani jedna varianta není jednoduchá,“ dodal.
Upozornil také na to, že Írán nemusí mít plnou kontrolu nad svými jednotkami. "Je totiž možné, že o útocích rozhodují desítky lokálních velitelů. A pak není jisté, že íránské útoky ustanou, ani kdyby Spojené státy přestaly útočit," řekl Kříž.
Válku proti Íránu začaly na konci února Izrael s USA s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně a hned na úvod útoků zabily dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země Alího Chameneího. Následovala odveta v podobě raketových a dronových útoků, které Írán míří proti americkým základnám v regionu i proti infrastruktuře svých sousedů v Perském zálivu.