Na náměstí Svobody v centru Brna dnes v podvečer dorazil vánoční strom, šestnáctimetrovou jedli bělokorou z polesí Habrůvka přivezlo tradičně koňské spřežení z Bílovic nad Svitavou na Brněnsku. Cesta jehličnanu starému přibližně 71 let vedla přes městské části Líšeň a Židenice a navázala na 102 let starou tradici spojenou se spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Rozsvítí se v pátek 27. listopadu.
Slavnostní převoz začal dnes odpoledne u Myslivny lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou. Před odjezdem se se stromem symbolicky rozloučili místní obyvatelé i návštěvníci při doprovodném programu. Koňské spřežení se stromem poté zamířilo do Brna, kde se zastavilo v Líšni a Židenicích. Do centra města jedle přijela Rašínovou ulicí kolem 18:30.
"Cesta vánočního stromu z Bílovic do Brna je významnou tradicí, která už více než 100 let spojuje obě místa a připomíná příběh Rudolfa Těsnohlídka. Těší mě, že se lidé každoročně scházejí, aby strom společně vyprovodili na jeho cestu," uvedl starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček (STAN).
První vánoční strom ozdobil náměstí v Brně v roce 1924. S myšlenkou přišel spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Inspirovala jej návštěva Kodaně, kde viděl pod stromem sbírku na chudé děti, a vzpomínka na událost z prosince 1919. Tehdy našel na procházce s přáteli v lese u Bílovic nad Svitavou opuštěné děvčátko.
Letošní jedle se na náměstí Svobody slavnostně rozsvítí v pátek 27. listopadu v 17:00, čímž oficiálně začnou Brněnské Vánoce 2026.