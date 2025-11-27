Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:12aktualizováno  13:12
Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila systémová či individuální pochybení při správě městských bytů. Radnice zvažuje podání trestního oznámení na odpovědné osoby, starostku však zastupitelstvo už dvakrát podrželo.
Fotogalerie2

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová. | foto: ČTK

U bytů přidělovaných v režimu oprav na vlastní náklady kontrola ukázala, že odbor opakovaně proplácel nájemníkům investici do rekonstrukce, ačkoliv ji měli platit sami. Opozice se kvůli kauze dvakrát neúspěšně pokusila odvolat starostku Petru Quittovou (Černovičtí Patrioti).

„Radnice v tuto chvíli zvažuje podání trestního oznámení na odpovědné osoby pro podezření z trestného činu překračování pravomoci úřední osoby a neoprávněného nakládání se svěřeným majetkem. Ve vztahu k dodavatelům a nájemníkům bude úřad primárně usilovat o mimosoudní řešení a uzavření dohod o narovnání, aby se vrátily neoprávněně vyplacené částky. Každý případ bude posuzován individuálně s důrazem na to, zda byly práce v jednotlivých bytech skutečně provedeny,“ uvedla městská část na Facebooku.

22. září 2025

Černovice, kde žije přes 8000 lidí, spravují zhruba 1100 městských bytů. Opozice v září upozornila na to, že zakázky na jejich opravy byly často předražené a také účelově dělené, aby na ně nebylo nutné pořádat veřejnou soutěž.

Za další problém považovala nezveřejňování či pozdní zveřejňování smluv v registru. Zjištění vyplynula z interního auditu radnice a analýzy části zakázek, k nimž si opozice vyžádala podklady. Zastupitelé následně odvolali místostarostu Davida Rampulu (KDU-ČSL), který měl bytový odbor na starosti. Skončil i vedoucí odboru Radomír Křemeček. Na starost ho v současnosti má tajemník úřadu, v plánu je vypsat na pozici výběrové řízení.

Třetí pokus o odvolání zřejmě neproběhne

Vedení městské části se hájí tím, že okamžitě přistoupilo k personálním změnám či nápravným opatřením. Kromě jiného schválilo nová pravidla užívání bytů s účinností od 11. listopadu. Quittová novinářům řekla, že nemíní nic zametat pod koberec. „Najali jsme si také advokátní kancelář a pokud nám sdělí, že máme vymáhat škodu, tak to uděláme. Ze situace na bytovém odboru radost nemám, ale za svou prací si stojím,“ konstatovala.

Opravy bytů jsou předražené, tvrdí opozice v brněnské části. Místostarostu odvolali

Opozici to nestačilo, na polovinu listopadu prosadila mimořádné zastupitelstvo s cílem starostku odvolat. V tajném hlasování se pro její odvolání vyslovilo osm z 20 zastupitelů. „O odvolání jsme usilovali po druhé a nepředpokládám, že to budeme ještě zkoušet. Vše ale budeme dále sledovat,“ uvedl opoziční zastupitel Ladislav Kotík (Společně pro Černovice).

Kromě nakládání s byty opozice kritizuje i výstavbu pumptracku, u kterého je problematická změna smlouvy o dílo. Podle Quittové není jasné, kdo smlouvu změnil, radnice proto nechá prověřit administrátora zakázky, případně i zhotovitele, uvedla. Budování pumptracku začalo bez projektové dokumentace a povolení. Starostka uvedla, že o jejich potřebnosti neměla informace. Stavba je v současnosti pozastavená a čeká se na vyjádření stavebního úřadu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Vlak na Zlínsku smetl kamion s mrtvými zvířaty, řidiče museli vyprostit hasiči

Osobní vlak smetl na přejezdu u Vizovic kamion s mrtvými zvířaty. (27. listopad...

Na železniční trati mezi Lípou u Zlína a Vizovicemi je zastaven provoz kvůli srážce vlaku s kamionem, který převážel mrtvá zvířata. K nehodě došlo na přejezdu v části Razov na okraji Vizovic. Řidič...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Lounský soud odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito

ilustrační snímek

Soud v Lounech dnes odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito za účelem zvážení dalšího postupu. Obžaloba ženy viní z přečinu ohrožování výchovy...

27. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Metro Muzeum a probíhající rekonstrukce podchodu

vydáno 27. listopadu 2025  12:54

Sezonu v Libereckém kraji zahájí o víkendu skiareály na Ještědu a v Harrachově

ilustrační snímek

Sezonu v Libereckém kraji o víkendu zahájí první dva skiareály. Lyžovat se bude na Ještědu v Liberci a v krkonošském Harrachově. Běžkaři mohou využít upravené...

27. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Rizikové silnice v Karlovarském kraji jsou u Trstěnic, Fr. Lázní a Sokolova

ilustrační snímek

Nejnebezpečnější místa na silnicích v Karlovarském kraji jsou podle četnosti nehod u Trstěnic na Chebsku, u Františkových Lázní a na obchvatu Sokolova....

27. listopadu 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal...

Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od...

27. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚS: O náhradě újmy za smrt chlapce, jenž vypadl z okna, rozhodne civilní soud

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost tří pozůstalých po pětiletém chlapci, jenž zemřel po pádu z okna. Okresní soud v Táboře potrestal za usmrcení z nedbalosti...

27. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň schválila plán udržitelné mobility do roku 2035, vychází z podnětů občanů

ilustrační snímek

Plzeňští radní dnes schválili Plán udržitelné mobility Plzně na roky 2026 až 2035. Největší podporu má rozšiřování sítě tramvajových tratí, dokončení...

27. listopadu 2025  10:50,  aktualizováno  11:28

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, uvedla škola, kde studoval

ilustrační snímek

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala na facebooku škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Mluvčí ministerstva...

27. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.