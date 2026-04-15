Definitivní tečka za kauzou Stoka? Soud vyhlásí rozhodnutí v její poslední části

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:02aktualizováno  9:02
Krajský soud v Brně ve středu vyhlásí rozhodnutí v poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Týká se obžalovaných Ivana Trunečky a Petra Kaláška, kteří jako jediní neuzavřeli dohodu o vině a trestu se státním zástupcem.
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka. (3. prosince 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Státní zastupitelství pro ně navrhlo přibližně pětileté vězení a peněžité tresty tři a dva miliony korun. Obhajoba žádala zproštění obžaloby, jejich podíl na trestné činnosti se podle advokátů neprokázal.

Obžalobě původně čelilo 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022, kdy bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu popíral. Vinnými soud uznal také další obžalované a firmy, jediné Trunečku a Kaláška viny zprostil.

Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak státní zástupce, který pro některé žádal přísnější tresty. O dva roky později rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.

Případem se tak loni znovu začal zabývat krajský soud. Šlo o obžalované, které soud dříve potrestal, ale krátce předtím s žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu. Krajský soud dohody schválil. Tresty byly ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka. (3. prosince 2025)
Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka vyslechnout osobně. Soudkyně jej zprostila viny.
Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku obžalovaný podnikatel Petr Kalášek. (3. prosince 2025)
Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka vyslechnout osobně. Soudkyně jej zprostila viny.
Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019.

Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji se jednalo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.

12. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

