Státní zastupitelství pro ně navrhlo přibližně pětileté vězení a peněžité tresty tři a dva miliony korun. Obhajoba žádala zproštění obžaloby, jejich podíl na trestné činnosti se podle advokátů neprokázal.
Obžalobě původně čelilo 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022, kdy bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu popíral. Vinnými soud uznal také další obžalované a firmy, jediné Trunečku a Kaláška viny zprostil.
Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak státní zástupce, který pro některé žádal přísnější tresty. O dva roky později rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.
Případem se tak loni znovu začal zabývat krajský soud. Šlo o obžalované, které soud dříve potrestal, ale krátce předtím s žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu. Krajský soud dohody schválil. Tresty byly ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.
Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019.
Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji se jednalo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.
12. února 2026