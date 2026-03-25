Kostel svatého Tomáše v Brně získal restaurátorskou kopii Madony svatotomské

Do kostela svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně se dnes při slavnostní mši vrátí Madona svatotomská. Originál nadále zdobí baziliku na Starém Brně, původně však patřil právě ke svatému Tomáši, který nyní získal alespoň věrnou restaurátorskou kopii. Pontifikální mši s požehnáním obrazu dnes odslouží brněnský biskup Pavel Konzbul, informovala ČTK svatotomášská farnost.
Kopií Madony svatotomské, označované také jako Perla Moravy, Černá madona nebo Palladium města Brna, už v minulosti vzniklo více. "Najdou se ve velkém množství kostelů nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Jsou svědectvím úcty našich předků k Matce Boží a svědectvím jejich důvěry v Mariinu přímluvu," uvedl farář Jan Mráz.
Nový obraz je takzvanou restaurátorskou kopií, tedy věrnou reprodukcí vytvořenou s použitím stejných materiálů a technik jako originál, a to s maximálním respektem k původnímu dílu a jeho autentické podobě. Autorkou je brněnská malířka a restaurátorka Renata Bartoňová.
Původ originálu je nejasný, zřetelně ale vychází z byzantské tradice a do Brna jej daroval Karel IV. Mezi věřícími je po staletí hluboce ctěným dílem. Postupem času si vysloužil označení Gemma Moraviae, tedy Drahokam či Perla Moravy. Madona se stala cílem poutí. Modlili se k ní lidé v životních nesnázích, kteří ji začali titulovat také Thaumaturga - Divotvůrkyně.
Madoně svatotomské náleží ještě jeden titul - Palladium města Brna. Podle křesťanské tradice právě přímluva Panny Marie pomohla Brňanům odvrátit rozhodující útok švédských obléhatelů v roce 1645. U svatého Tomáše byl obraz až do josefinských reforem, kdy jej augustiniáni vzali s sebou do nového působiště na nynějším Mendlově náměstí na Starém Brně.
"I my zde ale chceme uchovávat živou připomínku této slavné minulosti, s jistotou víry, že se Panna Maria nepřestává přimlouvat za ty, kdo k ní s důvěrou přicházejí prosit o přímluvu," uvedl farář od svatého Tomáše.