Kostolanská: Každý se může dostat do situace, kdy si sám nedokáže poradit

Každý se podle nové veřejné ochránkyně práv Evy Kostolanské může dostat do situace, kdy si sám nedokáže poradit. Právě pro takové případy tu ombudsman je, řekla ČTK v rozhovoru Kostolanská. Uvedla, že své zvolení nepovažovala za samozřejmé, volba byla podle ní poměrně složitá a trvala déle, než se původně očekávalo. Složením slibu do rukou předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) se dnes ujala funkce. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana ve funkci nahradila Stanislava Křečka.
Debatu kolem volby Kostolanská vnímala jako potřebnou a zdůraznila, že při jednáních s poslanci a senátory stavěla na své dlouholeté zkušenosti ve správním právu. Výsledek volby označila za projev důvěry a zároveň velký závazek.
V prvních měsících chce nastavit spolupráci s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana a společně určit priority. Podle ní je třeba reagovat na problémy, které lidé nejčastěji hlásí – například fungování nového systému sociálních dávek, dostupnost bydlení, duševní zdraví, podporu lidí se zdravotním postižením či seniorů a dostupnost sociálních a zdravotních služeb.
Za jeden z největších systémových problémů považuje to, že řada lidí se v kontaktu s veřejnou správou nedokáže účinně domoci svých práv. Systém je podle ní často příliš složitý a nepřehledný. "Ve své profesní praxi jsem se opakovaně setkávala s lidmi, kteří se ocitli v náročné životní situaci a nedokázali si sami poradit. Jejich poslední nadějí se pak stal ombudsman, který jim pomohl tam, kde běžné mechanismy ochrany práv selhávaly," uvedla Kostolanská. Doplnila, že úřady by tak měly jednat transparentně, srozumitelně a s potřebnou mírou empatie.
Kostolanská odmítla, že by existovala jedna skupina obyvatel, která ochranu ombudsmana potřebuje nejvíce. "Každý se může dostat do situace, kdy si sám nedokáže poradit nebo se domoci svých práv. Právě pro takové případy tu ombudsman je," uvedla. Připomněla však, že zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem, seniorům, lidem se zdravotním postižením či osobám v sociálně složité situaci. Ombudsman má být podle ní institucí otevřenou každému, kdo potřebuje pomoc při ochraně svých práv.
Na práci svých předchůdců chce navázat zejména v odborné pomoci lidem a prosazování systémových změn. Ráda by posílila partnerskou a neformální komunikaci s úřady. "Otevřený odborný dialog často vede k rychlejší a účinnější nápravě než dlouhá formální řízení," uvedla.
Politický tlak podle ní nepocítila. "Od svého zvolení dostávám řadu zpráv a podnětů upozorňujících na různá společenská témata a problémy. To považuji za přirozené a vlastně i užitečné. Že by však šlo o politický tlak nebo snahu ovlivňovat moje budoucí rozhodování, bych neřekla," uvedla. Doplnila, že nezávislost považuje za naprosto zásadní podmínku výkonu funkce ombudsmana.
V nejbližší době se chce se zástupcem ombudsmana dohodnout na rozdělení agend. "Důležité pro mne je, aby rozdělení agend přispělo k co nejefektivnějšímu fungování úřadu a kvalitnímu vyřizování podnětů občanů," dodala.