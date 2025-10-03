Nejistota kolem nového kotle spalovny trvá, navíc hrozí krácení miliardové dotace

Marek Osouch
  13:12aktualizováno  13:12
Kolem zamýšlené stavby nového kotle v brněnské spalovně se vznáší další komplikace. Kvůli průtahům s výběrovým řízením, které způsobili představitelé města v čele s ODS, hrozí, že Brno přijde minimálně o část obří dotace ve výši 2,8 miliardy korun.
Vizualizace nové linky na výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu

Vizualizace nové linky na výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu | foto: Resako

Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...
Vizualizace linky na výrobu elektřiny z komunálního odpadu
19 fotografií

Nikdo teď navíc ani nedokáže říct, jestli se nový kotel ve vybrané variantě bude vůbec stavět. Toto zařízení na energetické využití odpadu je přitom potřeba.

Podle ředitele městské spalovny ve správě SAKO Brno Karla Jelínka má stavba trvat 34 měsíců. I kdyby se podepsala smlouva hned v říjnu, při jednoduchých počtech vychází finální termín až na léto 2028. To už je přitom po datu, které je jako závazné v podmínkách dotace.

Politici v Brně loni zrušili obří zakázku na kotel do spalovny, teď ji vypíší zase

„Žadateli byla schválena dotace 18. května 2023. Realizaci projektu je povinen provést do pěti let od schválení,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Smlouva se společností Metrostav, která vyhrála ostře sledovaný tendr, nicméně stále není uzavřená a vedení spalovny má dokonce od antimonopolního úřadu zakázáno ji podepsat, dokud se nevyřeší veškeré námitky neúspěšného uchazeče. A to se neví, kdy bude. Úřad už sice stížnost nepravomocně zamítl, ale i proti tomu se firma IMOS brání. Stejně tak se městská společnost SAKO ohradila proti vydanému zákazu.

Vedení města si v současnosti nechává u Českého vysokého učení technického v Praze narychlo zpracovat analýzu, která má říct, jak dál postupovat.

„Cílem je urychleně posoudit technické podmínky plnění ve vztahu k zadávacímu řízení, zejména s ohledem na dodržení projektových parametrů a termínů dokončení díla,“ napsal redakci iDNES.cz náměstek brněnské primátorky pro energetiku Robert Kerndl (ODS). Jinými slovy, Brno chce vědět, jestli se projekt včas stihne, nebo je možné jej nějak „osekat“ a tím i urychlit, aniž by se tím porušily podmínky dotace.

Vizualizace nové linky na výrobu tepla a elektřiny z komunálního odpadu
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného kotle spalovny odpadů v Brně.
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného kotle spalovny odpadů v Brně.
Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného kotle spalovny odpadů v Brně.
19 fotografií

Analýza za bezmála 900 tisíc korun, jejíž zpracování může podle důvodové zprávy trvat klidně půl roku, má rovněž odpovědět na to, o jakou částku z dotačního balíku by mohla spalovna přijít a jak by se tato finanční ztráta projevila v hospodaření firmy i z hlediska ekonomické návratnosti celého projektu. Předseda představenstva společnosti SAKO a brněnský zastupitel Pavel Urubek (TOP 09) si nechce připustit variantu, že by teď projekt kompletně spadl do koše.

Ve spalovně už se přitom mohlo více než dva roky pracovat, v roce 2023 totiž byl znám vítěz prvního tendru. Firma Metrostav, která se jako jediná přihlásila, nicméně podle vyjádření politiků podala dvakrát dražší nabídku, než jaký byl odhad.

Je to nečistý zdroj, otočilo vedení Brna. Odmítá nový kotel na spalování odpadu

Brněnští zastupitelé po mnoha debatách a z různých důvodů, které do té doby nezaznívaly, nakonec v nezvyklé tajné volbě celou zakázku zrušili, aby ji po pár měsících ve velmi podobném znění vypsali znovu. Toto druhé řízení skončilo letos v létě.

Nový kotel každopádně spalovna potřebuje. Jednak za pár let skončí skládkování komunálního odpadu, takže vzroste zájem okolních obcí vozit své odpadky k likvidaci právě do Brna, a zadruhé stávající dva kotle nebudou sloužit napořád. Donedávna se počítalo s jejich životností do roku 2035, letos ji městská firma prodloužila o deset let.

